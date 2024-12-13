A HeyGen simplifica a produção de vídeos de segurança permitindo que você gere vídeos completos diretamente do seu roteiro usando IA. Com recursos como conversão de texto para vídeo, avatares de IA e geração de narração integrada, a HeyGen cuida do trabalho pesado de filmagem e pós-produção, permitindo a criação rápida de vídeos curtos de segurança para diversas necessidades de treinamento.