Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 60 segundos para equipes de manutenção de utilidades, focando na identificação e mitigação de perigos comuns ao ar livre, como linhas de energia caídas ou terrenos instáveis. O estilo visual deve ser dinâmico e realista, usando cortes rápidos entre situações perigosas e práticas seguras, com um tom de áudio alerta e informativo. Empregue o recurso de legendas da HeyGen para reforçar as principais mensagens de segurança, tornando este um vídeo de segurança no trabalho impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo curto de segurança de 30 segundos para membros de equipes de paisagismo, delineando procedimentos de emergência rápidos para lesões leves ou exaustão por calor durante o trabalho ao ar livre para ajudar na prevenção de acidentes. O estilo visual deve ser direto e fácil de seguir, usando animações simples ou exemplos claros do mundo real, com uma narração tranquilizadora e concisa. Use a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente instruções precisas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de segurança no local de trabalho de 45 segundos voltado para trabalhadores agrícolas, focando na redução de riscos associados a escorregões, tropeços e quedas em ambientes externos. O estilo visual deve ser informativo e envolvente, incorporando cenários relacionáveis com demonstrações claras, acompanhado por uma voz amigável e educativa. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para encontrar imagens e filmagens relevantes ao ar livre, aumentando o apelo visual.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Segurança para Trabalhadores ao Ar Livre

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança profissionais e envolventes para trabalhadores ao ar livre usando IA, garantindo comunicação clara e melhor conscientização sobre riscos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Comece escrevendo um roteiro abrangente detalhando os procedimentos de segurança ao ar livre. A capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen transformará seu texto em diálogo falado.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua mensagem selecionando fundos, adereços e avatares de IA profissionais apropriados para representar instrutores ou cenários relevantes para o trabalho ao ar livre.
3
Step 3
Adicione Marca e Acessibilidade
Reforce a identidade da sua organização usando controles de Marca (logotipo, cores). Garanta a inclusão incorporando legendas para todos os alunos e ambientes.
4
Step 4
Exporte e Implante o Treinamento
Finalize seu vídeo escolhendo as opções de redimensionamento de proporção e exportação ideais. Seu vídeo de segurança envolvente está agora pronto para ser implantado em sua força de trabalho ao ar livre.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

Transforme regulamentos e procedimentos de segurança ao ar livre complexos em lições de vídeo facilmente compreensíveis e visualmente atraentes para todos os trabalhadores.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento de segurança profissionais e envolventes com IA. Você pode transformar seus roteiros em visuais dinâmicos usando avatares de IA e uma variedade de cenas, eliminando a necessidade de filmagens complexas ou pós-produção. Isso torna a criação de vídeos de segurança tanto eficiente quanto eficaz.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para vídeos de segurança no local de trabalho?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar avatares de IA realistas e narrações a partir de seus roteiros de texto, melhorando significativamente os vídeos de segurança no local de trabalho. Este gerador de vídeo de IA também oferece legendas automáticas e ferramentas de edição inteligente, garantindo conteúdo de treinamento de alta qualidade e acessível.

A HeyGen pode personalizar o conteúdo de treinamento para tópicos de segurança específicos, como segurança de trabalhadores ao ar livre?

Sim, a HeyGen permite a personalização abrangente de vídeos de treinamento de segurança, incluindo módulos específicos para segurança de trabalhadores ao ar livre. Você pode personalizar o conteúdo usando diversos modelos, incorporar animações e gráficos personalizados e personalizar mensagens para abordar a conscientização sobre riscos e procedimentos de segurança únicos para qualquer grupo de funcionários.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de segurança do roteiro ao vídeo final?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de segurança permitindo que você gere vídeos completos diretamente do seu roteiro usando IA. Com recursos como conversão de texto para vídeo, avatares de IA e geração de narração integrada, a HeyGen cuida do trabalho pesado de filmagem e pós-produção, permitindo a criação rápida de vídeos curtos de segurança para diversas necessidades de treinamento.

