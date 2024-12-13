crie vídeos de valores organizacionais que inspirem sua equipe

Operacionalize seus valores e construa uma cultura corajosa. Transforme facilmente seus roteiros em vídeos envolventes com o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen.

470/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um clipe motivacional de 30 segundos direcionado a todos os funcionários e novos contratados, mostrando como viver os valores promove uma cultura verdadeiramente corajosa. Projete este vídeo com visuais dinâmicos e envolventes, música de fundo animada e uma apresentação amigável de avatar de IA, aproveitando os avatares de IA do HeyGen e os diversos Modelos & cenas para uma experiência atraente e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 60 segundos para recrutadores e gerentes de contratação sobre como identificar o ajuste cultural durante os processos de contratação, enfatizando padrões de comportamento estabelecidos. Empregue uma configuração visual estilo entrevista com texto na tela destacando os pontos principais, complementado por uma narração clara e concisa, e use as Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e aproveite seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 50 segundos projetado para chefes de departamento e líderes de projeto, ilustrando como os valores organizacionais podem guiar a tomada de decisões produtivas e fornecendo orientações sobre como treinar seus funcionários de forma eficaz. Este vídeo deve apresentar animações no estilo infográfico, uma narração profissional e música de fundo sutil, otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações do HeyGen e capacidades eficientes de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Valores Organizacionais

Defina e comunique claramente os valores fundamentais da sua empresa por meio de vídeos envolventes, tornando-os acionáveis e integrados à sua cultura.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Valores
Comece escrevendo um roteiro que articule claramente seus valores organizacionais fundamentais. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para converter facilmente sua mensagem em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Voz
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua marca para narrar seus valores, garantindo uma comunicação clara de comportamentos ensináveis e observáveis para sua equipe.
3
Step 3
Aplique Identidade Visual e Cenas
Aplique a identidade da sua marca utilizando os controles de Branding do HeyGen para incorporar seu logotipo e cores. Isso fortalece o ajuste cultural durante a contratação e a comunicação interna.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Finalize seus vídeos de valores adicionando Legendas para acessibilidade. Exporte na proporção de aspecto desejada para compartilhar facilmente em várias plataformas, ajudando a responsabilizar as pessoas por valores compartilhados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

.

Inspire uma cultura corajosa criando vídeos motivacionais que trazem vividamente à vida os valores organizacionais e seu significado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de valores organizacionais que ressoem com os funcionários?

O HeyGen capacita as organizações a criar rapidamente vídeos de valores organizacionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso garante uma comunicação consistente dos princípios fundamentais, ajudando os funcionários a entender e viver os valores por meio de conteúdo envolvente.

Qual é o papel dos avatares de IA do HeyGen na operacionalização eficaz dos valores organizacionais?

Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma face consistente e profissional para a entrega de mensagens, crucial para a operacionalização dos valores organizacionais. Eles permitem treinamento e comunicação em escala, ajudando a treinar seus funcionários em comportamentos ensináveis e observáveis que incorporam esses valores.

O HeyGen pode ajudar a definir e comunicar comportamentos específicos e observáveis vinculados aos valores da empresa?

Sim, o HeyGen facilita a comunicação de comportamentos específicos e observáveis, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeo, ilustrando claramente os padrões de comportamento esperados. Isso ajuda a reforçar os valores organizacionais e a guiar a tomada de decisões produtivas em toda a equipe.

Como o HeyGen apoia a construção de uma cultura corajosa ao reforçar os valores organizacionais?

O HeyGen ajuda a fomentar uma cultura corajosa ao fornecer uma ferramenta poderosa para comunicar e reforçar consistentemente os valores organizacionais. Ao criar conteúdo de vídeo envolvente, as organizações podem efetivamente responsabilizar as pessoas por padrões compartilhados e fortalecer o ajuste cultural durante a contratação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo