Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Você pode criar conteúdo visualmente atraente de forma eficiente com modelos pré-desenhados e uma rica biblioteca de mídia, garantindo consistência de marca para títulos e miniaturas em todo o seu conteúdo de vídeo atraente.