Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente e conciso de 60 segundos destacando uma recente conquista da equipe, direcionado a líderes de equipe e chefes de departamento. Utilize gráficos em movimento dinâmicos e música de fundo inspiradora para contar uma história envolvente, com a geração de narração da HeyGen garantindo uma narração clara e impactante para esta história de sucesso interna.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo corporativo sucinto de 30 segundos introduzindo uma nova política ou iniciativa da empresa, especificamente para novos contratados durante o processo de integração. Este vídeo requer um estilo visual limpo e profissional, incorporando cenários da vida real ou imagens de estoque relevantes com áudio caloroso e acolhedor, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para fornecer um contexto visual rico.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 90 segundos apresentando um resumo de desempenho trimestral para stakeholders internos e gestão. O estilo visual deve ser elegante, apresentando gráficos em movimento no estilo infográfico e uma trilha sonora profissional e animada. Garanta clareza e acessibilidade para todos os espectadores integrando legendas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Atualizações Organizacionais

Crie atualizações organizacionais impactantes de forma rápida e eficiente com o criador de vídeos intuitivo da HeyGen, projetado para elevar o engajamento dos funcionários com conteúdo de vídeo profissional e atraente.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Avatar de IA
Comece escolhendo um modelo profissional ou um avatar de IA que ressoe com sua mensagem corporativa, garantindo que seu público-alvo esteja engajado desde o início.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro Envolvente
Escreva ou cole seu conteúdo de atualização. O recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen transformará automaticamente seu texto em uma narração com som natural, tornando sua narrativa envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu conteúdo de vídeo atraente com visuais relevantes e aplique os controles de Branding da sua empresa, como logotipos e cores, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Gere seu vídeo de atualização organizacional de alta qualidade. Utilize recursos como legendas para garantir acessibilidade, depois exporte e compartilhe facilmente para aumentar o engajamento dos funcionários.

Casos de Uso

Crie Comunicações Corporativas Dinâmicas

Crie rapidamente conteúdo de vídeo atraente para anúncios e atualizações internas, garantindo que sua mensagem se destaque.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu conteúdo de vídeo criativamente?

A HeyGen capacita você a produzir conteúdo de vídeo atraente aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Seus extensos modelos e controles de marca facilitam a narrativa envolvente e efeitos visuais únicos, trazendo sua visão criativa à vida sem esforço.

Que tipos de vídeos corporativos posso criar com a HeyGen?

A HeyGen é perfeita para criar vídeos corporativos impactantes, incluindo vídeos de atualizações organizacionais e vídeos abrangentes de treinamento corporativo. Utilizando avatares de IA e geração de narração, a HeyGen garante áudio e vídeo de alta qualidade para um engajamento eficaz dos funcionários em cenários da vida real.

A HeyGen suporta produção de áudio e vídeo de alta qualidade?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos de alta qualidade, oferecendo fidelidade visual e auditiva excepcional. Com avatares de IA avançados, texto preciso para vídeo a partir de roteiro e geração robusta de narração, a HeyGen garante que seu resultado seja profissional e apresente áudio claro e vídeo nítido.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos com marca de forma eficiente?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Você pode criar conteúdo visualmente atraente de forma eficiente com modelos pré-desenhados e uma rica biblioteca de mídia, garantindo consistência de marca para títulos e miniaturas em todo o seu conteúdo de vídeo atraente.

