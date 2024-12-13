Crie Vídeos de Atualizações Organizacionais com IA
Aumente o engajamento dos funcionários com vídeos corporativos atraentes. Transforme seu texto em vídeo de alta qualidade usando nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo atraente e conciso de 60 segundos destacando uma recente conquista da equipe, direcionado a líderes de equipe e chefes de departamento. Utilize gráficos em movimento dinâmicos e música de fundo inspiradora para contar uma história envolvente, com a geração de narração da HeyGen garantindo uma narração clara e impactante para esta história de sucesso interna.
Produza um vídeo corporativo sucinto de 30 segundos introduzindo uma nova política ou iniciativa da empresa, especificamente para novos contratados durante o processo de integração. Este vídeo requer um estilo visual limpo e profissional, incorporando cenários da vida real ou imagens de estoque relevantes com áudio caloroso e acolhedor, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para fornecer um contexto visual rico.
Crie um vídeo informativo de 90 segundos apresentando um resumo de desempenho trimestral para stakeholders internos e gestão. O estilo visual deve ser elegante, apresentando gráficos em movimento no estilo infográfico e uma trilha sonora profissional e animada. Garanta clareza e acessibilidade para todos os espectadores integrando legendas da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento dos Funcionários com Vídeo de IA.
Melhore a compreensão e retenção de atualizações organizacionais e conteúdo de treinamento para um melhor engajamento dos funcionários.
Escale Comunicações Internas e Treinamento.
Produza de forma eficiente módulos de treinamento abrangentes e anúncios em toda a empresa para informar todos os funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meu conteúdo de vídeo criativamente?
A HeyGen capacita você a produzir conteúdo de vídeo atraente aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Seus extensos modelos e controles de marca facilitam a narrativa envolvente e efeitos visuais únicos, trazendo sua visão criativa à vida sem esforço.
Que tipos de vídeos corporativos posso criar com a HeyGen?
A HeyGen é perfeita para criar vídeos corporativos impactantes, incluindo vídeos de atualizações organizacionais e vídeos abrangentes de treinamento corporativo. Utilizando avatares de IA e geração de narração, a HeyGen garante áudio e vídeo de alta qualidade para um engajamento eficaz dos funcionários em cenários da vida real.
A HeyGen suporta produção de áudio e vídeo de alta qualidade?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos de alta qualidade, oferecendo fidelidade visual e auditiva excepcional. Com avatares de IA avançados, texto preciso para vídeo a partir de roteiro e geração robusta de narração, a HeyGen garante que seu resultado seja profissional e apresente áudio claro e vídeo nítido.
A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos com marca de forma eficiente?
Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Você pode criar conteúdo visualmente atraente de forma eficiente com modelos pré-desenhados e uma rica biblioteca de mídia, garantindo consistência de marca para títulos e miniaturas em todo o seu conteúdo de vídeo atraente.