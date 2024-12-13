Crie Vídeos de Revisão Operacional com Facilidade

Crie vídeos de revisão operacional profissionais com facilidade. Aproveite os modelos e cenas intuitivos do HeyGen para simplificar seu processo de criação de vídeo do roteiro à exportação.

488/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de revisão operacional de 90 segundos direcionado a revisores técnicos e desenvolvedores de produtos, detalhando a funcionalidade de uma nova atualização de software. Empregue um estilo visual dinâmico que incorpore gravações de tela e sobreposições gráficas, acompanhado por uma narração envolvente e legendas precisas para acessibilidade. Mostre como os avatares de IA do HeyGen podem apresentar informações técnicas complexas de forma clara, tornando o processo de 'criar vídeos de revisão operacional' mais escalável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de 2 minutos para editores de vídeo e equipe de suporte técnico, ilustrando as melhores práticas para revisar e aprovar conteúdo de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e instrutivo, guiando os espectadores por etapas específicas de edição com destaques na tela e uma voz calma e autoritária. Enfatize como os extensos modelos e cenas do HeyGen, juntamente com seu suporte a biblioteca de mídia/estoque, facilitam iterações rápidas e processos de revisão colaborativa dentro do fluxo de trabalho do 'editor de vídeo'.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe instrucional de 45 segundos para técnicos de marketing e gerentes de conteúdo sobre como personalizar e exportar vídeos técnicos para várias plataformas de forma eficiente. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e limpo com música de fundo animada e uma narração entusiástica, demonstrando personalizações rápidas. Destaque o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, permitindo processos de 'personalizar vídeo' sem interrupções para diversos requisitos de disseminação técnica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Revisão Operacional

Produza vídeos de revisão operacional profissionais com facilidade para compartilhar insights e promover o entendimento entre sua equipe e partes interessadas, aprimorando sua gestão de fluxo de trabalho.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro de Revisão
Inicie seu processo de criação de vídeo redigindo seu roteiro de revisão operacional. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir do roteiro transforma instantaneamente seu texto em cenas de vídeo iniciais, agilizando seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Selecione um Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Isso ajuda a criar vídeos personalizados para uma apresentação profissional e envolvente de seus vídeos de revisão.
3
Step 3
Adicione Mídia Personalizada
Enriqueça seu vídeo integrando seus próprios visuais ou selecionando de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque. Isso permite um conteúdo rico e personalizado dentro do seu editor de vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize suas revisões de vídeo profissionais garantindo que todos os elementos estejam no lugar. Em seguida, use o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para preparar seu vídeo para distribuição em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Desempenho e Conquistas

.

Produza vídeos envolventes com tecnologia de IA para destacar métricas de desempenho operacional chave e conquistas da equipe de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para vídeos de revisão?

O HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos, atuando como um editor de vídeo robusto para produzir vídeos de revisão de alta qualidade. Sua gestão de fluxo de trabalho intuitiva permite que os usuários criem, editem e exportem conteúdo de vídeo envolvente com facilidade.

Quais ferramentas de vídeo de IA o HeyGen oferece para melhorar a qualidade visual e de áudio?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo de IA para elevar a qualidade visual e de áudio de suas produções. Os usuários podem gerar narrações profissionais, adicionar legendas precisas automaticamente e até mesmo utilizar avatares de IA, garantindo um produto final polido pronto para qualquer plataforma.

Posso personalizar vídeos personalizados com branding único e elementos dinâmicos usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para criar vídeos personalizados que realmente refletem sua marca. Você pode integrar facilmente seu logotipo e cores da marca, utilizar vários modelos de vídeo e adicionar animações de texto dinâmicas da biblioteca de mídia para tornar seu conteúdo único.

O HeyGen oferece ferramentas robustas para feedback eficaz e gestão de arquivos?

O HeyGen capacita equipes com gestão de fluxo de trabalho eficiente, incluindo recursos para feedback eficaz e gestão robusta de arquivos. Isso permite ciclos de revisão e aprovação sem interrupções, garantindo que todos os arquivos criativos estejam organizados e acessíveis para colaboração e compartilhamento simplificados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo