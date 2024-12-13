O HeyGen utiliza IA para elevar a narrativa e a criação de conteúdo para seus vídeos de cursos online. Ao converter a escrita de roteiros diretamente em vídeos envolventes com avatares de IA, o HeyGen capacita os educadores a se concentrarem em entregar narrativas e conceitos ricos, facilitando a criação de vídeos para cursos online que cativam os alunos.