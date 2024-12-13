Crie Vídeos de Experiência de Integração que Envolvem Novos Contratados

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes e mensagens de boas-vindas para novos contratados sem esforço com avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de integração de 45 segundos destinado a todos os novos funcionários, funcionando como um guia conciso do primeiro dia para logística crucial e sistemas internos. Este vídeo de treinamento focado deve empregar uma estética limpa de vídeo explicativo com texto distinto na tela e uma voz calma e orientadora, aproveitando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para entregar informações de forma eficaz, complementado por legendas para compreensão universal.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de boas-vindas energético de 30 segundos adaptado para novos contratados que se juntam a um departamento específico, como uma equipe de marketing criativo ou uma divisão de vendas dinâmica, oferecendo um vislumbre rápido e envolvente de sua equipe e responsabilidades. O estilo visual deve integrar cortes rápidos e clipes curtos e autênticos de membros da equipe colaborando, com música de fundo edificante, facilmente montado e aprimorado usando os Modelos e cenas do HeyGen e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para ajudar todos os novos funcionários a entender e navegar efetivamente pelos softwares e recursos digitais essenciais da empresa. Este vídeo visa demonstrar como ferramentas de vídeo especializadas para integração de novos funcionários podem desmistificar informações complexas por meio de uma abordagem clara de tutorial, completa com gravações de tela precisas e anotações, narrado profissionalmente por uma voz gerada via avatares de IA do HeyGen e sua robusta geração de narração, além de ser apoiado por legendas abrangentes para referência detalhada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Experiência de Integração

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes e eficazes rapidamente com as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen, garantindo uma experiência tranquila e acolhedora para seus novos contratados.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece seu vídeo de integração colando seu roteiro diretamente para gerar conteúdo usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, formando rapidamente a espinha dorsal narrativa de como criar um vídeo de integração de funcionários.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador na Tela
Eleve sua mensagem de boas-vindas selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar seu conteúdo, garantindo uma aparência consistente e profissional para seus novos contratados.
3
Step 3
Marque e Aprimore Seus Visuais
Integre a identidade da sua empresa aplicando controles de marca personalizados para logotipos e cores. Complete sua mensagem com mídia de fundo atraente da biblioteca de estoque para criar conteúdo de vídeo com marca.
4
Step 4
Finalize e Compartilhe com Novos Contratados
Garanta acessibilidade gerando automaticamente legendas para seu vídeo. Uma vez concluído, exporte seus vídeos de integração de funcionários de alta qualidade em vários formatos para distribuição sem interrupções.

Crie Mensagens de Boas-Vindas e Motivacionais

Desenhe mensagens de boas-vindas impactantes e conteúdo inspirador para definir um tom positivo para novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos de integração de funcionários impactantes, oferecendo capacidades intuitivas de texto para vídeo a partir de roteiro e uma ampla gama de modelos de vídeo pré-fabricados. Você pode rapidamente gerar conteúdo de vídeo profissional, garantindo uma mensagem de boas-vindas consistente e envolvente para todos os novos contratados.

Quais recursos alimentados por IA o HeyGen oferece para criar vídeos de integração?

O HeyGen utiliza recursos avançados alimentados por IA, incluindo avatares de IA realistas e geração robusta de narração, para dar vida aos seus vídeos de integração. Essas ferramentas permitem que você produza conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente de forma eficiente, sem precisar de ampla experiência em produção de vídeo para seus novos funcionários.

O HeyGen oferece modelos pré-fabricados para criar vídeos de experiência de integração?

Sim, o HeyGen fornece uma seleção de modelos de vídeo pré-fabricados especificamente projetados para iniciar rapidamente seus vídeos de experiência de integração. Esses modelos permitem que você personalize facilmente o conteúdo de vídeo com sua marca, garantindo uma aparência coesa e profissional para os novos contratados.

O HeyGen pode ser usado para desenvolver vídeos de treinamento abrangentes para funcionários?

Absolutamente. O HeyGen é uma ferramenta de vídeo ideal para integrar novos funcionários e desenvolver vídeos de treinamento abrangentes, completos com legendas automáticas e gravação de tela de alta qualidade. Suas capacidades permitem que você crie facilmente tutoriais de vídeo envolventes no aplicativo e conteúdo de vídeo educacional para várias necessidades de treinamento.

