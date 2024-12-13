Crie Vídeos de Procedimentos de Escritório com IA Sem Esforço

Aumente a eficiência e o treinamento de funcionários com vídeos SOP dinâmicos. Gere facilmente narrações envolventes usando HeyGen.

538/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de IA de 2 minutos para gerentes de departamento, demonstrando como otimizar processos usando uma nova ferramenta de software, enfatizando melhorias de eficiência. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, incorporando gráficos animados e uma voz confiante e autoritária para transmitir informações-chave. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para converter rapidamente suas instruções detalhadas em um guia visual envolvente, garantindo uma mensagem consistente em todos os departamentos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional de 45 segundos para membros de equipes remotas sobre como usar efetivamente uma nova ferramenta de colaboração, garantindo acessibilidade universal, independentemente do ambiente de trabalho. O estilo visual deve ser simples e passo a passo, apresentando gravações de tela claras e uma voz calma e instrutiva, criticamente aprimorada por legendas proeminentes. O recurso de Legendas da HeyGen garantirá que todos os membros da equipe possam acompanhar facilmente, promovendo melhor compreensão e coesão da equipe.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 1,5 minuto voltado para funcionários experientes, detalhando atualizações em um processo crítico para aprimorar a gestão do conhecimento e a padronização de processos dentro da empresa. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, utilizando gráficos limpos e uma narração formal e precisa para transmitir mudanças com autoridade. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para produzir rapidamente uma narração de áudio de alta qualidade que mantenha um tom profissional, garantindo a entrega consistente de informações complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Procedimentos de Escritório

Otimize seu treinamento e integração com vídeos SOP envolventes. Transforme procedimentos de escritório complexos em guias de vídeo claros, acessíveis e consistentes usando as ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro para Vídeos SOP
Delimite seu procedimento claramente e escreva roteiros concisos. O recurso de texto-para-vídeo da HeyGen transforma seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos, garantindo que sua mensagem seja precisa e fácil de seguir.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Personalize seus vídeos de procedimentos de escritório escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Seu Porta-voz de IA selecionado entregará seu conteúdo de forma profissional, aumentando o engajamento dos espectadores.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding com Modelos
Aprimore seus vídeos SOP usando modelos fáceis de editar e integre os elementos únicos da sua marca. Personalize cenas e adicione mídia relevante para criar experiências de treinamento visualmente atraentes e coesas.
4
Step 4
Exporte e Garanta Acessibilidade Universal
Finalize seu vídeo adicionando legendas e legendas geradas automaticamente, garantindo que seus procedimentos sejam universalmente acessíveis. Exporte seu vídeo finalizado em vários formatos para distribuição e gestão do conhecimento sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Procedimentos

.

Crie de forma eficiente vídeos de procedimentos de escritório eficazes e profissionais usando IA, reduzindo significativamente o tempo de produção.

background image

Perguntas Frequentes

Como a tecnologia de IA da HeyGen auxilia na criação de vídeos SOP?

A HeyGen utiliza avatares gerados por IA avançada e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros para simplificar a produção de vídeos SOP envolventes. Isso permite que você crie vídeos de procedimentos de escritório de forma eficiente com um Porta-voz de IA, aprimorando suas experiências de treinamento.

A HeyGen oferece ferramentas para simplificar vídeos de procedimentos operacionais padrão?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais de procedimentos operacionais padrão através de modelos fáceis de editar e geração automatizada de narrações. Você pode adicionar rapidamente legendas e utilizar controles de marca para garantir consistência em todos os seus vídeos de treinamento de IA.

Quais capacidades a HeyGen oferece para vídeos de treinamento de IA eficazes?

A HeyGen oferece capacidades abrangentes como avatares gerados por IA, uma rica biblioteca de mídia e poderosas ferramentas de edição de vídeo para aprimorar seus vídeos de treinamento de IA. Você também pode adicionar facilmente legendas para acessibilidade universal, garantindo que seu conteúdo de integração de funcionários alcance todos.

De que maneiras a HeyGen pode aprimorar a gestão do conhecimento com vídeos SOP?

A HeyGen permite que as organizações otimizem processos convertendo instruções textuais complexas em vídeos SOP claros e envolventes. Este método de criação de vídeos de procedimentos de escritório melhora o compartilhamento de conhecimento e promove uma melhor colaboração em equipe para uma gestão do conhecimento eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo