Ao utilizar a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen, as empresas podem criar vídeos de integração de funcionários cativantes e consistentes que promovem um forte senso de cultura da empresa desde o primeiro dia. A narrativa envolvente em vídeo melhora a retenção de conhecimento e aumenta significativamente o engajamento geral dos funcionários durante o processo crítico de integração.