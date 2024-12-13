Crie Vídeos de Orientação para Gerentes de Escritório Rapidamente

Simplifique sua integração e melhore a retenção de conhecimento com conteúdo envolvente gerado sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo moderno e informativo de 60 segundos para novos gerentes de escritório, detalhando suas responsabilidades principais e apresentando os sistemas essenciais do escritório. Este vídeo de treinamento deve apresentar uma narração clara e visuais dinâmicos, facilmente criados usando os modelos e cenas da HeyGen e as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 30 segundos, envolvente e positivo, de integração de funcionários voltado para gerentes de escritório recém-contratados, guiando-os pelas principais áreas do escritório e apresentando vários membros da equipe. Aumente a clareza e o alcance com as legendas da HeyGen e enriqueça a narrativa visual aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo de 90 segundos, empoderador, para aspirantes ou novos gerentes de escritório, oferecendo dicas rápidas para o sucesso e destacando os recursos disponíveis para aumentar o engajamento dos funcionários. Este exemplo de 'criar vídeos de orientação para gerentes de escritório' deve apresentar visuais claros e confiantes e narração, aproveitando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para distribuição versátil e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a narrativa visual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Orientação para Gerentes de Escritório

Simplifique seu processo de integração de gerentes de escritório com vídeos envolventes e profissionais criados sem esforço usando as ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen, aumentando a prontidão e a retenção dos novos contratados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Storyboard
Defina as informações-chave que seus vídeos de orientação para gerentes de escritório precisam cobrir. Utilize os modelos da HeyGen ou gere um roteiro para delinear os pontos cruciais, garantindo informações abrangentes para os novos contratados.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo de Vídeo
Transforme seu roteiro em vídeos dinâmicos de orientação para gerentes de escritório usando os avatares de IA da HeyGen. Basta inserir seu texto e assistir enquanto apresentadores profissionais transmitem sua mensagem com impacto, aumentando o engajamento dos funcionários.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Personalize seu vídeo de integração de funcionários com os elementos da marca da sua empresa. Incorpore logotipos, cores e mídia de estoque da biblioteca para reforçar a cultura da empresa e tornar seus vídeos de orientação distintos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seus vídeos de orientação para gerentes de escritório e exporte-os em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Distribua seu vídeo através dos seus canais preferidos para alcançar efetivamente os novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Rápida de Vídeos Profissionais

Gere rapidamente vídeos de orientação para gerentes de escritório profissionais e envolventes, reduzindo significativamente o tempo de produção e as demandas de recursos para sua equipe.

Como a HeyGen pode simplificar o processo criativo para produzir vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração eficazes oferecendo ferramentas intuitivas para roteirização, criação de storyboards e geração de avatares de IA, permitindo que você conte histórias envolventes sobre a cultura da empresa sem produção complexa. Atua como um software de vídeo profissional, simplificando cada etapa da narrativa em vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de orientação profissional rapidamente?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis, juntamente com controles de branding, para ajudá-lo a produzir rapidamente vídeos de orientação envolventes para novos contratados. Nossa plataforma suporta geração de texto-para-vídeo e narração, tornando o processo de criação de conteúdo eficiente e de alta qualidade.

A HeyGen pode ajudar na geração de vídeos dinâmicos de orientação para gerentes de escritório com IA?

Absolutamente, a HeyGen capacita você a criar vídeos de orientação para gerentes de escritório usando capacidades avançadas de geração de vídeo com IA, incluindo avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo sem interrupções. Isso garante que as informações essenciais para novos contratados sejam apresentadas de forma clara e profissional, melhorando o processo geral de integração.

Como os vídeos de integração produzidos pela HeyGen melhoram o engajamento dos funcionários e o processo geral de integração?

Ao utilizar a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen, as empresas podem criar vídeos de integração de funcionários cativantes e consistentes que promovem um forte senso de cultura da empresa desde o primeiro dia. A narrativa envolvente em vídeo melhora a retenção de conhecimento e aumenta significativamente o engajamento geral dos funcionários durante o processo crítico de integração.

