Crie Vídeos de Treinamento de Pesquisa NPS com IA

Aumente a lealdade do cliente e simplifique o treinamento de funcionários gerando vídeos profissionais sem esforço, aproveitando nossos poderosos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, demonstrando como criar vídeos de treinamento de pesquisa NPS que capturem feedback significativo dos clientes. Empregue um estilo de tutorial moderno e limpo com os templates e cenas do HeyGen e utilize o recurso de texto para vídeo a partir do script para construir rapidamente cada etapa, garantindo uma narração animada e clara.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de apresentação dinâmica de 45 segundos para equipes de sucesso do cliente, ilustrando como a análise de dados do Net Promoter Score pode aumentar significativamente a lealdade do cliente. Utilize visuais dinâmicos, profissionais e orientados por dados com suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo que os pontos principais sejam destacados por meio de legendas claras para reforçar a mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia conciso de 75 segundos para equipes de RH sobre como implantar vídeos de treinamento de pesquisa NPS multilíngues globalmente. Adote um estilo visual internacional e inclusivo, aproveitando a geração de narração do HeyGen para diversos idiomas e legendas automáticas para garantir acessibilidade e compreensão em todas as equipes, criando conteúdo de treinamento eficaz para funcionários.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Pesquisa NPS

Desenhe de forma eficiente vídeos de treinamento de pesquisa NPS envolventes com ferramentas alimentadas por IA para educar equipes e aumentar a lealdade do cliente e a análise de feedback.

1
Step 1
Selecione um Template ou Insira o Script
Escolha entre nossos templates de vídeo alimentados por IA ou cole seu script de treinamento de pesquisa NPS na plataforma. Nosso motor de Texto para Vídeo transformará instantaneamente seu texto em cenas envolventes.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Dê vida ao seu treinamento selecionando um Avatar de IA diversificado para apresentar seus conceitos de pesquisa NPS. Esses apresentadores virtuais garantem que sua mensagem seja entregue de forma profissional e clara.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Enriqueça seu treinamento com áudio claro e profissional usando nosso recurso de geração de narração. Selecione entre uma variedade de vozes para articular perfeitamente suas instruções de Net Promoter Score.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu abrangente vídeo de treinamento de pesquisa NPS. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para adaptá-lo a qualquer plataforma, depois compartilhe com sua equipe para aumentar a compreensão.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Rápida de Vídeos de Treinamento

Produza rapidamente vídeos e clipes de treinamento NPS envolventes usando IA, minimizando o tempo de produção para equipes de RH.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de pesquisa NPS envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais de treinamento de pesquisa NPS sem esforço. Utilizando nossos templates de vídeo alimentados por IA e gerador de texto para vídeo, você pode transformar scripts em conteúdo atraente com Avatares de IA e cenas personalizáveis, garantindo que suas iniciativas de treinamento de funcionários ou feedback de clientes sejam impactantes.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de recursos criativos, incluindo Avatares de IA realistas e um avançado Ator de Voz de IA, para dar vida aos seus scripts. Você também pode aproveitar narrações multilíngues e cenas personalizáveis para produzir vídeos únicos e profissionais adaptados à sua visão criativa específica.

O HeyGen suporta legendas automáticas para vídeos?

Sim, o HeyGen suporta perfeitamente legendas automáticas, aumentando a acessibilidade e o engajamento dos vídeos em várias plataformas. Nosso Gerador de Legendas de IA garante legendas precisas, que são cruciais para alcançar um público mais amplo e melhorar o impacto geral do seu conteúdo de vídeo.

Posso personalizar a aparência dos vídeos criados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte todos os aspectos do seu vídeo para alinhar com sua marca. Além de usar templates de vídeo alimentados por IA, você pode incorporar controles de branding, ajustar cores e utilizar uma rica biblioteca de mídia para garantir que seus vídeos reflitam perfeitamente sua identidade.

