Crie Facilmente Vídeos de Orientação Tecnológica para Novos Contratados

Simplifique a orientação de novos contratados e aumente o engajamento dos funcionários com o Texto-para-vídeo da HeyGen para treinamentos consistentes e profissionais.

463/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos para todos os novos contratados que explique de forma concisa políticas e procedimentos corporativos críticos. O estilo visual deve ser claro, informativo e direto, utilizando texto na tela para destacar pontos essenciais, enquanto o áudio permanece simples e autoritário. Os avatares de IA da HeyGen apresentarão esses materiais de treinamento, garantindo uma mensagem consistente e um tom profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos para novos contratados sobre como acessar a tecnologia de RH e portais online cruciais. Este vídeo deve ter um estilo visual moderno, limpo e conciso, incorporando visuais envolventes de interfaces de software e uma trilha de áudio calma e orientadora. O suporte à biblioteca de mídia/estoque da HeyGen pode ser aproveitado para reunir rapidamente clipes e imagens relevantes que ilustrem a navegação eficaz nos recursos da empresa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos destinado a fomentar o engajamento dos funcionários e tornar o processo inicial de integração uma experiência empolgante para os novos membros da equipe. O estilo do vídeo deve ser animado, energético e personalizado, apresentando visuais diversos de interação da equipe e uma trilha de áudio motivacional. Utilize a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narrativa entusiástica e acolhedora, atraindo os novos contratados para a comunidade da empresa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação Tecnológica para Novos Contratados

Simplifique a integração de seus funcionários com vídeos de orientação envolventes e profissionais, garantindo que os novos contratados compreendam rapidamente as políticas corporativas e se sintam conectados desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo e Escolha Seu Avatar de IA
Elabore seu conteúdo de orientação e selecione um **avatar de IA** profissional para apresentar sua mensagem. Isso garante uma entrega consistente e envolvente para seus novos contratados.
2
Step 2
Aplique Marca e Visuais
**Aplique controles de marca** como o logotipo e as cores da sua empresa para garantir a consistência da marca. Enriqueça seu vídeo com imagens ou clipes relevantes para ilustrar políticas corporativas e a cultura da empresa.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Utilize a **geração de narração** para dar vida ao seu roteiro em vários idiomas, se necessário. Melhore a acessibilidade adicionando automaticamente legendas para todos os novos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Orientação
Revise seu vídeo final para garantir precisão. Em seguida, use **redimensionamento de proporção e exportações** para preparar seu vídeo para compartilhamento perfeito em portais online ou diretamente com novos funcionários para uma integração eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens de Boas-Vindas Envolventes

.

Ofereça introduções inspiradoras à cultura da empresa e mensagens de liderança que promovam um forte senso de pertencimento para novos contratados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais de integração de funcionários ao utilizar ferramentas de vídeo de IA e modelos pré-construídos. Isso permite que as equipes de RH produzam facilmente comunicações em vídeo envolventes para novos funcionários, garantindo uma mensagem consistente.

Qual é o papel dos avatares de IA na criação de vídeos personalizados de orientação tecnológica para novos contratados com a HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de orientação tecnológica para novos contratados, ajudando a transmitir políticas corporativas e materiais de treinamento de forma eficaz. Você pode personalizar esses avatares de IA para refletir a cultura da sua empresa e personalizar a experiência de integração para novos funcionários.

A HeyGen pode ajudar as equipes de RH a automatizar e padronizar seus materiais de treinamento corporativo?

Com certeza, a HeyGen permite que as equipes de RH automatizem a criação de materiais de treinamento consistentes e políticas corporativas por meio de vídeos de IA. Isso garante que cada novo funcionário receba comunicações em vídeo padronizadas e de alta qualidade, melhorando a retenção de conhecimento e simplificando o processo de orientação.

Como a HeyGen melhora o engajamento dos funcionários durante o processo de integração?

A HeyGen melhora o engajamento dos funcionários ao transformar roteiros de texto em comunicações de vídeo dinâmicas com avatares de IA e narrações profissionais. Isso cria vídeos de orientação para novos contratados mais interativos e memoráveis, levando a uma experiência de integração mais positiva e eficaz para novos funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo