Crie Facilmente Vídeos de Orientação Tecnológica para Novos Contratados
Simplifique a orientação de novos contratados e aumente o engajamento dos funcionários com o Texto-para-vídeo da HeyGen para treinamentos consistentes e profissionais.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos para todos os novos contratados que explique de forma concisa políticas e procedimentos corporativos críticos. O estilo visual deve ser claro, informativo e direto, utilizando texto na tela para destacar pontos essenciais, enquanto o áudio permanece simples e autoritário. Os avatares de IA da HeyGen apresentarão esses materiais de treinamento, garantindo uma mensagem consistente e um tom profissional.
Produza um vídeo de 30 segundos para novos contratados sobre como acessar a tecnologia de RH e portais online cruciais. Este vídeo deve ter um estilo visual moderno, limpo e conciso, incorporando visuais envolventes de interfaces de software e uma trilha de áudio calma e orientadora. O suporte à biblioteca de mídia/estoque da HeyGen pode ser aproveitado para reunir rapidamente clipes e imagens relevantes que ilustrem a navegação eficaz nos recursos da empresa.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos destinado a fomentar o engajamento dos funcionários e tornar o processo inicial de integração uma experiência empolgante para os novos membros da equipe. O estilo do vídeo deve ser animado, energético e personalizado, apresentando visuais diversos de interação da equipe e uma trilha de áudio motivacional. Utilize a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narrativa entusiástica e acolhedora, atraindo os novos contratados para a comunidade da empresa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Como Criar Vídeos de Orientação Tecnológica para Novos Contratados
Simplifique a integração de seus funcionários com vídeos de orientação envolventes e profissionais, garantindo que os novos contratados compreendam rapidamente as políticas corporativas e se sintam conectados desde o primeiro dia.
Casos de Uso
Aumente o Engajamento no Treinamento de Novos Contratados.
Melhore a compreensão e retenção de políticas corporativas críticas e procedimentos tecnológicos para novos funcionários.
Escale a Produção de Vídeos de Integração.
Crie e distribua eficientemente uma ampla gama de vídeos de orientação para novos contratados para uma força de trabalho global e diversificada.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais de integração de funcionários ao utilizar ferramentas de vídeo de IA e modelos pré-construídos. Isso permite que as equipes de RH produzam facilmente comunicações em vídeo envolventes para novos funcionários, garantindo uma mensagem consistente.
Qual é o papel dos avatares de IA na criação de vídeos personalizados de orientação tecnológica para novos contratados com a HeyGen?
Os avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de orientação tecnológica para novos contratados, ajudando a transmitir políticas corporativas e materiais de treinamento de forma eficaz. Você pode personalizar esses avatares de IA para refletir a cultura da sua empresa e personalizar a experiência de integração para novos funcionários.
A HeyGen pode ajudar as equipes de RH a automatizar e padronizar seus materiais de treinamento corporativo?
Com certeza, a HeyGen permite que as equipes de RH automatizem a criação de materiais de treinamento consistentes e políticas corporativas por meio de vídeos de IA. Isso garante que cada novo funcionário receba comunicações em vídeo padronizadas e de alta qualidade, melhorando a retenção de conhecimento e simplificando o processo de orientação.
Como a HeyGen melhora o engajamento dos funcionários durante o processo de integração?
A HeyGen melhora o engajamento dos funcionários ao transformar roteiros de texto em comunicações de vídeo dinâmicas com avatares de IA e narrações profissionais. Isso cria vídeos de orientação para novos contratados mais interativos e memoráveis, levando a uma experiência de integração mais positiva e eficaz para novos funcionários.