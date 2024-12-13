Crie Vídeos Inspiradores de Histórias de Novos Contratados

Crie rapidamente vídeos envolventes de integração de funcionários e mensagens de boas-vindas personalizadas para novos contratados usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento inspirador de 60 segundos direcionado a potenciais novos contratados, contando histórias envolventes sobre o crescimento de carreira dentro da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e profissional, utilizando avatares de IA do HeyGen para entregar uma narração clara e envolvente, destacando diversos caminhos de carreira.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de apresentação de funcionário para membros da equipe existentes, anunciando a chegada e o papel de um novo contratado. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e diretamente informativo, confiando na capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para apresentar informações chave de forma eficiente junto a uma exibição visual envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo autêntico de 90 segundos de integração personalizada para futuros novos contratados, ilustrando um dia típico ou função através da jornada de um novo funcionário, empregando técnicas eficazes de narrativa. A abordagem visual deve ser envolvente e relacionável, fazendo bom uso dos Modelos e cenas do HeyGen para estruturar a narrativa de forma fluida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Histórias de Novos Contratados

Crie histórias em vídeo envolventes para novos contratados com ferramentas fáceis de usar, promovendo conexão e destacando a cultura única da sua empresa desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com um Modelo
Comece selecionando um modelo de vídeo profissional projetado para vídeos de integração de funcionários, proporcionando um início rápido para o seu projeto de história de novos contratados.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Roteiro
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua equipe ou liderança. Insira seu roteiro para dar vida às histórias de novos contratados com uma narração envolvente.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Integre o logotipo, cores e outros elementos de marca da sua empresa usando nossos controles de marca. Melhore ainda mais seu vídeo adicionando visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia para destacar a cultura da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Gere seu vídeo final de história de novos contratados e exporte facilmente em vários formatos de proporção. Compartilhe seu conteúdo envolvente para dar as boas-vindas aos novos contratados e celebrar sua jornada de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores para novos contratados

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores e personalizados que motivem novos funcionários e transmitam efetivamente a cultura da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen oferece modelos de vídeo intuitivos e avatares de IA, permitindo que as empresas criem rapidamente conteúdo de vídeo de boas-vindas personalizado para funcionários sem esforços extensivos de produção. Isso simplifica o processo de integração e apresenta a cultura da empresa de forma eficaz aos novos contratados.

O HeyGen pode nos ajudar a personalizar vídeos de histórias de novos contratados para a nossa cultura empresarial?

Com certeza. O HeyGen permite que você personalize histórias de novos contratados com controles de marca como logotipos e cores, garantindo que cada vídeo de integração personalizado reflita a cultura única da sua empresa. Utilize avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para vídeos de apresentação de funcionários consistentes e envolventes.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para gerar conteúdo envolvente para novos contratados?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar roteiros em histórias dinâmicas de novos contratados e vídeos de boas-vindas a funcionários. Essa abordagem inovadora torna a criação de conteúdo de integração em vídeo de alta qualidade eficiente e escalável para seus novos contratados.

Como o HeyGen suporta formatos diversos para orientação e apresentações de novos funcionários?

O HeyGen suporta vários formatos de proporção e oferece recursos como legendas/captações e geração de narração, facilitando a produção de vídeos versáteis de apresentação de funcionários para qualquer plataforma. Você pode criar de forma eficiente histórias envolventes de novos contratados adequadas para todas as etapas do processo de integração.

