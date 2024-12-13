Crie Vídeos Inspiradores de Histórias de Novos Contratados
Crie rapidamente vídeos envolventes de integração de funcionários e mensagens de boas-vindas personalizadas para novos contratados usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo de recrutamento inspirador de 60 segundos direcionado a potenciais novos contratados, contando histórias envolventes sobre o crescimento de carreira dentro da empresa. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e profissional, utilizando avatares de IA do HeyGen para entregar uma narração clara e envolvente, destacando diversos caminhos de carreira.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de apresentação de funcionário para membros da equipe existentes, anunciando a chegada e o papel de um novo contratado. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e diretamente informativo, confiando na capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para apresentar informações chave de forma eficiente junto a uma exibição visual envolvente.
Desenhe um vídeo autêntico de 90 segundos de integração personalizada para futuros novos contratados, ilustrando um dia típico ou função através da jornada de um novo funcionário, empregando técnicas eficazes de narrativa. A abordagem visual deve ser envolvente e relacionável, fazendo bom uso dos Modelos e cenas do HeyGen para estruturar a narrativa de forma fluida.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção na integração com IA.
Melhore a eficácia do treinamento de novos contratados, garantindo melhor engajamento e retenção de conhecimento através de conteúdo de vídeo impulsionado por IA.
Crie vídeos envolventes de histórias de novos contratados.
Produza facilmente narrativas em vídeo envolventes para compartilhar as experiências e sucessos de seus novos membros da equipe usando IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?
O HeyGen oferece modelos de vídeo intuitivos e avatares de IA, permitindo que as empresas criem rapidamente conteúdo de vídeo de boas-vindas personalizado para funcionários sem esforços extensivos de produção. Isso simplifica o processo de integração e apresenta a cultura da empresa de forma eficaz aos novos contratados.
O HeyGen pode nos ajudar a personalizar vídeos de histórias de novos contratados para a nossa cultura empresarial?
Com certeza. O HeyGen permite que você personalize histórias de novos contratados com controles de marca como logotipos e cores, garantindo que cada vídeo de integração personalizado reflita a cultura única da sua empresa. Utilize avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para vídeos de apresentação de funcionários consistentes e envolventes.
Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para gerar conteúdo envolvente para novos contratados?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar roteiros em histórias dinâmicas de novos contratados e vídeos de boas-vindas a funcionários. Essa abordagem inovadora torna a criação de conteúdo de integração em vídeo de alta qualidade eficiente e escalável para seus novos contratados.
Como o HeyGen suporta formatos diversos para orientação e apresentações de novos funcionários?
O HeyGen suporta vários formatos de proporção e oferece recursos como legendas/captações e geração de narração, facilitando a produção de vídeos versáteis de apresentação de funcionários para qualquer plataforma. Você pode criar de forma eficiente histórias envolventes de novos contratados adequadas para todas as etapas do processo de integração.