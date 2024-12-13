Crie Vídeos para o Programa de Net Promoter e Aumente a Fidelidade do Cliente

Aumente a fidelidade e retenção de clientes com vídeos envolventes e personalizados feitos facilmente usando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

375/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como transformar feedback negativo de clientes em um diálogo construtivo? Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para equipes de desenvolvimento de produtos, abordando preocupações comuns de baixas pontuações NPS com uma voz calma e compreensiva e um estilo visual limpo e voltado para a solução de problemas, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir uma mensagem precisa e empática.
Prompt de Exemplo 2
Objetive introduzir claramente seu programa de Net Promoter Score e incentivar a participação criando um vídeo conciso de 30 segundos voltado para especialistas em marketing e integração, adotando um estilo visual e de áudio informativo e acolhedor, e aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para agilizar o processo de criação de vídeo com layouts profissionais e prontos para uso.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo estratégico de acompanhamento de 50 segundos projetado para aumentar a retenção de clientes para suas equipes de retenção de clientes, empregando uma estética visual tranquilizadora e profissional com uma voz confiante e orientada para soluções, e utilizando a geração de Narração da HeyGen para entregar áudio consistente e de alta qualidade em todas as comunicações geradas por ferramentas de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos para o Programa de Net Promoter

Crie vídeos personalizados e envolventes para seu programa de Net Promoter Score de forma eficiente, promovendo a lealdade do cliente e coletando feedback valioso.

1
Step 1
Desenhe Seu Modelo de Vídeo Personalizado
Utilize os "Modelos & cenas" da HeyGen para criar uma base reutilizável para os vídeos do seu programa de Net Promoter Score. Desenhe seu modelo para permitir mensagens de vídeo altamente personalizadas para cada destinatário.
2
Step 2
Gere Conteúdo de Vídeo Dinâmico com IA
Aproveite as capacidades de "Avatares de IA" e "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para produzir automaticamente conteúdo de vídeo único. Isso simplifica a criação dos vídeos do seu programa NPS usando ferramentas avançadas com tecnologia de IA.
3
Step 3
Aplique Branding Consistente
Garanta que seus vídeos reflitam a identidade da sua marca usando os "Controles de branding (logotipo, cores)" da HeyGen. Isso mantém o Branding Consistente em todas as suas comunicações, aumentando o reconhecimento e a confiança.
4
Step 4
Exporte Vídeos Envolventes para Coletar Feedback
Finalize seus vídeos com proporções de aspecto ideais usando o "Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações" da HeyGen. Compartilhe-os em seus canais para coletar de forma eficiente feedback valioso dos clientes para seu programa de Net Promoter Score.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Marketing e Promoções Direcionadas

.

Desenvolva anúncios em vídeo de alto desempenho para promover seu programa NPS, atrair novos respondentes e destacar a satisfação do cliente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu programa de Net Promoter Score com vídeos envolventes?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo personalizado para seu programa de Net Promoter Score, transformando feedback bruto de clientes em vídeos poderosos e envolventes. Nossas ferramentas com tecnologia de IA simplificam a criação de vídeos, garantindo que suas mensagens ressoem profundamente e construam a lealdade do cliente.

A HeyGen pode me ajudar a criar feedback em vídeo personalizado para meus clientes?

Sim, a HeyGen é especializada em criar experiências de vídeo personalizadas. Você pode aproveitar nossas capacidades de IA para adaptar vídeos, tornando cada interação com o cliente única e promovendo uma maior satisfação do cliente.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para criação de vídeos para aumentar a retenção de clientes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos, permitindo que você produza rapidamente vídeos profissionais de alta qualidade que fortalecem a lealdade do cliente. Nossa plataforma oferece vários modelos e avatares de IA, facilitando a comunicação eficaz com seu público e aumentando a retenção de clientes.

A HeyGen suporta branding consistente em todos os meus vídeos de feedback de clientes?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você mantenha uma identidade visual consistente com seu logotipo e cores da marca em todas as suas comunicações em vídeo. Isso garante que cada vídeo personalizado esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing geral.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo