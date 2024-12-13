Crie Vídeos de Habilidades de Negociação com IA

Domine negociações e melhore o desempenho da equipe gerando rapidamente cenários de treinamento realistas usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo do HeyGen.

443/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos demonstrando táticas avançadas de negociação em cenários realistas, direcionado a gerentes de nível médio em Desenvolvimento de Liderança. Este vídeo deve apresentar avatares profissionais de IA interagindo em um ambiente corporativo, com um tom de áudio calmo e instrutivo, utilizando o recurso de avatares de IA do HeyGen para dar vida ao cenário sem a necessidade de atores ao vivo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo sucinto de 30 segundos abordando desafios comuns na Resolução de Conflitos de RH, especificamente como lidar com objeções difíceis durante negociações. Adaptado para profissionais de RH e líderes de equipe, o vídeo deve adotar um formato visual de problema-solução com sobreposições textuais concisas e uma voz neutra e autoritária, gerada facilmente usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criar vídeos de habilidades de negociação de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 50 segundos enfatizando a importância crítica da preparação em todas as habilidades de negociação, destinado a empreendedores e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual e de áudio deve ser motivacional e moderno, com música de fundo inspiradora e modelos visualmente envolventes, tornando-o um excelente exemplo de criação de conteúdo envolvente alcançado através dos Modelos e cenas do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Habilidades de Negociação

Transforme as capacidades de negociação da sua equipe criando facilmente vídeos de treinamento impactantes, impulsionados por IA, para vendas, liderança e resolução de conflitos de RH.

1
Step 1
Crie Seu Cenário de Negociação
Elabore seu roteiro de treinamento de habilidades de negociação, delineando cenários e diálogos chave. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seu texto diretamente em conteúdo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar os participantes em seus cenários de negociação. Isso permite que você personalize e dê vida aos seus vídeos de táticas de negociação.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Enriqueça seu vídeo com fundos personalizados, adereços e controles de Marca para combinar com os materiais de treinamento da sua organização. Crie conteúdo de habilidades de negociação profissional e imersivo.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos de Treinamento
Gere seu conteúdo de vídeo impulsionado por IA e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para entrega online. Entregue vídeos de habilidades de negociação de alta qualidade e impacto sem marcas d'água.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Módulos de Habilidade Rápidos

.

Produza rapidamente clipes de vídeo curtos e impactantes para táticas de negociação específicas, ideal para desenvolvimento contínuo de habilidades.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes de habilidades de negociação de forma eficaz?

A plataforma de conteúdo de vídeo impulsionada por IA do HeyGen permite que você crie vídeos de habilidades de negociação sem esforço. Utilize Avatares de IA profissionais e Atores de Voz de IA de texto-para-vídeo para produzir conteúdo altamente envolvente para diversas necessidades de treinamento.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para desenvolver cenários de negociação realistas?

O HeyGen fornece um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e Avatares de IA personalizáveis, permitindo que você construa cenários de negociação realistas. Você pode facilmente criar vídeos de táticas de negociação envolventes para aplicações como Treinamento de Equipe de Vendas ou Desenvolvimento de Liderança.

Posso personalizar Avatares de IA para papéis específicos em vídeos de treinamento de negociação?

Sim, o HeyGen permite que você personalize Avatares de IA para se adequar a papéis específicos dentro de suas sessões de vídeo de habilidades de negociação. Este recurso, combinado com controles de marca, garante que seu conteúdo de treinamento seja altamente relevante e profissional.

Como o HeyGen apoia diferentes aplicações de aprendizado para habilidades de negociação?

O HeyGen capacita você a desenvolver conteúdo de vídeo versátil impulsionado por IA para diversas aplicações de aprendizado, como Treinamento de Equipe de Vendas, Desenvolvimento de Liderança e Resolução de Conflitos de RH. Sua fácil entrega online garante que seus vídeos de habilidades de negociação alcancem seu público de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo