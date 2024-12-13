Crie Vídeos de Microprocessos: Simplifique o Treinamento Instantaneamente

Aumente a retenção de conhecimento e simplifique o treinamento de funcionários. Crie facilmente vídeos de microaprendizagem atraentes usando texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para funcionários atuais, projetado para atualizá-los sobre um recurso crítico de novo software, priorizando a retenção imediata de conhecimento. A apresentação visual deve ser dinâmica e moderna, com gráficos nítidos e uma trilha sonora de fundo animada, enquanto um avatar de IA entrega a narração clara e concisa, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação profissional e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos delineando as melhores práticas para uma colaboração virtual eficaz em equipe, destinado ao treinamento corporativo geral em todos os departamentos. A apresentação visual deve ser elegante e no estilo de infográfico, complementada por uma trilha sonora animada e legendas claras e acessíveis. Este vídeo curto serve como um vídeo de microprocesso ideal, construído com os modelos e cenas prontamente disponíveis da HeyGen para garantir uma criação de conteúdo rápida e visualmente atraente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de microaprendizagem focado de 50 segundos apresentando um guia rápido de solução de problemas para um problema técnico frequentemente encontrado, direcionado a funcionários experientes para reforçar a retenção de conhecimento. O estilo visual e de áudio deve ser direto e orientado para a solução de problemas, apresentando visuais nítidos e uma voz concisa e autoritária, aproveitando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar dicas visuais relevantes de forma contínua ao longo deste vídeo de treinamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Microprocessos

Transforme processos complexos em conteúdo de vídeo envolvente e de curta duração com a plataforma de IA da HeyGen para treinamento e integração eficaz de funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando um roteiro conciso e claro delineando seu microprocesso. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para converter facilmente suas palavras em visuais dinâmicos, garantindo que sua mensagem seja precisa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Estilo
Escolha entre uma galeria diversificada de avatares de IA para narrar seu vídeo de processo. Personalize sua aparência e selecione um modelo ou cena adequado para representar visualmente seu conteúdo de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu microvídeo com visuais de apoio da biblioteca de mídia ou seus próprios uploads. Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de branding da HeyGen para manter a consistência e o profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo de microprocesso, garantindo que todos os elementos estejam perfeitos. Em seguida, usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, exporte seu vídeo finalizado no formato desejado, pronto para compartilhar para o treinamento de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Vídeos Curtos Envolventes

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e atraentes para explicar processos ou fornecer insights rápidos, perfeitos para vários cenários de aprendizado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de microaprendizagem?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de microaprendizagem envolventes sem esforço usando IA avançada. Nossa plataforma converte seu roteiro de vídeo em conteúdo dinâmico com avatares de IA realistas, simplificando significativamente a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade.

A HeyGen pode ajudar a melhorar a retenção de conhecimento no treinamento de funcionários?

Com certeza. A HeyGen permite a produção rápida de vídeos curtos para um treinamento eficaz de funcionários, que são ideais para estratégias de microaprendizagem. Essa abordagem melhora a retenção de conhecimento ao entregar informações concisas e digeríveis.

Quais elementos visuais posso personalizar para meus vídeos de treinamento corporativo com a HeyGen?

Com a HeyGen, você tem amplo controle sobre os elementos visuais para alinhar com sua marca corporativa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca, utilizar nossa biblioteca de mídia para ativos de estoque e adicionar legendas profissionais para vídeos de treinamento corporativo abrangentes.

Quais são as capacidades da HeyGen para criar vídeos de microprocessos?

A HeyGen se destaca em ajudá-lo a criar vídeos de microprocessos, perfeitos para integrar novos funcionários ou explicar procedimentos complexos. Basta fornecer seu roteiro de vídeo, e a plataforma da HeyGen gerará vídeos profissionais que facilitam a narrativa clara e o aprendizado eficaz.

