Crie Vídeos de Configuração de MFA Facilmente com IA

Simplifique instruções complexas de MFA em tutoriais de vídeo envolventes usando avatares de IA para educar sua equipe mais rapidamente.

448/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de solução de problemas de 90 segundos para departamentos de TI e usuários enfrentando desafios comuns de MFA ou precisando alterar seu método de autenticação padrão. Este vídeo deve adotar um estilo visual de problema-solução, utilizando demonstrações claras de diferentes métodos de autenticação e um avatar de IA confiante para apresentar as soluções. Integre os avatares de IA do HeyGen para um apresentador profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um tutorial abrangente de 2 minutos para Administradores Globais, detalhando a configuração de configurações avançadas de Autenticação Multifator e políticas de Acesso Condicional. A apresentação visual deve ser altamente informativa, incorporando diagramas técnicos e passeios detalhados pela interface, acompanhados por uma narração autoritária para transmitir informações complexas de forma clara. Garanta que todos os termos técnicos sejam facilmente compreensíveis utilizando o recurso de Legendas do HeyGen para maior clareza.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de conscientização envolvente de 45 segundos para todos os funcionários, destacando a importância crítica da segurança de contas e como a MFA protege sua identidade digital. Empregue um estilo visual inspirado em gráficos em movimento com uma narração amigável e animada para comunicar efetivamente os benefícios sem ser excessivamente técnico. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma mensagem polida e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Configuração de MFA

Simplifique o processo de explicar a configuração de Autenticação Multifator para sua equipe ou clientes com tutoriais em vídeo envolventes gerados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Configuração de MFA
Comece escrevendo um roteiro claro e conciso para seu tutorial de Autenticação Multifator. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transformará suas instruções detalhadas em um guia visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu porta-voz na tela, proporcionando um rosto amigável e profissional para seu guia de configuração.
3
Step 3
Adicione Áudio e Texto Envolventes
Gere narrações com som natural usando nosso recurso de Geração de Narração, garantindo que suas instruções sobre MFA sejam claras e fáceis de seguir para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Incorpore a identidade da sua marca com nossos controles de Branding para criar vídeos de configuração de MFA profissionais. Exporte seu vídeo final em vários formatos de proporção para fácil compartilhamento em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções Técnicas Complexas

.

Desmembre procedimentos intrincados de Autenticação Multifator em tutoriais visuais fáceis de entender, tornando a configuração simples para todos os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de configuração de MFA?

O HeyGen utiliza ferramentas impulsionadas por IA e um Porta-voz de IA para transformar roteiros de texto em vídeos de configuração de MFA envolventes rapidamente. Isso torna a criação de tutoriais em vídeo claros para Autenticação Multifator simples para qualquer equipe.

Quais benefícios os departamentos de TI ganham ao usar o HeyGen para treinamento de MFA?

Os departamentos de TI podem produzir de forma eficiente Vídeos de Treinamento de IA consistentes e de alta qualidade sobre Autenticação Multifator. O HeyGen oferece cenas personalizáveis, avatares de IA e narrações para garantir conteúdo instrucional abrangente e envolvente para os funcionários.

Posso personalizar os avatares de IA e as cenas para meus guias de configuração de MFA?

Absolutamente! O HeyGen fornece uma variedade de avatares de IA e cenas personalizáveis, permitindo que você adapte seus vídeos de configuração de MFA para corresponder à sua marca e métodos de autenticação específicos. Você também pode adicionar legendas para maior acessibilidade.

Como o HeyGen ajuda a simplificar a produção de tutoriais em vídeo de Autenticação Multifator?

O HeyGen atua como um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, permitindo que equipes como RH e gerentes de sucesso do cliente criem tutoriais em vídeo de MFA profissionais a partir de texto simples. Isso reduz drasticamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo