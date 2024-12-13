Crie Vídeos de Adoção de MFA Facilmente

Aumente a conscientização sobre segurança e o treinamento de usuários com vídeos envolventes de adoção de MFA, aproveitando Avatares de IA para apresentações realistas.

446/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos, projetado para novos contratados e funcionários existentes que precisam de orientação para configuração de MFA, demonstrando um processo claro e passo a passo para a adoção bem-sucedida de MFA. Empregue um estilo visualmente atraente e fácil de seguir, com uma narração calma e instrutiva. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer instruções claras que garantam que todos os usuários possam configurar seu MFA com confiança.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo persuasivo de 1 minuto e 30 segundos voltado para funcionários que possam estar hesitantes em relação ao MFA, destacando os benefícios inegáveis e fazendo um forte argumento para o engajamento proativo dos funcionários com medidas de segurança. A apresentação visual deve ser moderna e dinâmica, complementada por uma trilha de áudio animada e encorajadora. Acelere a criação aproveitando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen, fornecendo uma base profissional para seus vídeos de adoção de MFA.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de perguntas e respostas de 1 minuto para funcionários e gerentes com conhecimento técnico, abordando diretamente preocupações comuns e perguntas frequentes sobre autenticação multifator como parte do treinamento contínuo de segurança. Adote um estilo visual direto e autoritário, combinado com uma narração confiante e informativa. Garanta máxima clareza e acessibilidade utilizando as legendas da HeyGen para todas as explicações e respostas técnicas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Adoção de MFA

Aumente a segurança da sua organização e garanta uma adoção suave de MFA com vídeos envolventes e profissionais feitos sem esforço. Promova a compreensão e o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece com um Roteiro
Selecione entre uma variedade de "modelos com tecnologia de IA" ou cole seu roteiro existente para começar rapidamente seu vídeo de adoção de MFA, utilizando os "Modelos e cenas" da HeyGen para um início rápido.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo do Seu Vídeo
Aprimore sua mensagem de "adoção de MFA" selecionando de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" e adicionando personalização de marca, mídia e cenas para alinhar com as diretrizes da sua organização.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Dê vida ao seu vídeo com várias opções de "Ator de Voz de IA", depois gere automaticamente legendas usando a "geração de narração" da HeyGen para garantir comunicação clara e acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Finalize seu vídeo de "conscientização sobre segurança" com proporções adequadas e "exporte" para compartilhamento perfeito através dos canais de comunicação interna, aumentando efetivamente os esforços de treinamento de usuários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Segurança

.

Transforme conceitos intrincados de autenticação multifator em vídeos claros e fáceis de entender, melhorando a compreensão dos usuários e a implementação bem-sucedida de MFA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de adoção de MFA para minha organização?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de adoção de MFA oferecendo ferramentas intuitivas de criação de vídeo com IA. Você pode rapidamente gerar conteúdo envolvente a partir de um roteiro, utilizando modelos com tecnologia de IA e cenas de vídeo personalizáveis para produzir vídeos profissionais que impulsionam o treinamento de usuários e a conscientização sobre segurança.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar o treinamento de segurança de MFA?

A HeyGen fornece recursos avançados de IA, como Avatares de IA realistas e um Ator de Voz de IA, para tornar seu treinamento de segurança envolvente e eficaz. Você pode escolher entre uma biblioteca diversificada de avatares e vozes, incluindo narrações multilíngues, para garantir que sua mensagem sobre autenticação multifator ressoe com todos os funcionários.

Posso personalizar os modelos de adoção de MFA para corresponder à marca da minha empresa?

Absolutamente. A HeyGen permite a personalização completa de seus modelos de adoção de MFA, permitindo que você integre o logotipo, cores e outros elementos de marca da sua empresa. Isso garante que seus vídeos profissionais estejam sempre alinhados com a identidade corporativa, aumentando o engajamento dos funcionários com os protocolos de segurança.

A HeyGen oferece suporte a recursos de acessibilidade para vídeos de treinamento de usuários de MFA?

Sim, a HeyGen prioriza a acessibilidade para todo o treinamento de usuários. Nossa plataforma inclui um Gerador de Legendas de IA que adiciona automaticamente legendas precisas aos seus vídeos de adoção de MFA. Além disso, com narrações multilíngues, você pode alcançar um público mais amplo, garantindo uma conscientização abrangente sobre segurança em toda a sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo