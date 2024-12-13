Sim, a HeyGen prioriza a acessibilidade para todo o treinamento de usuários. Nossa plataforma inclui um Gerador de Legendas de IA que adiciona automaticamente legendas precisas aos seus vídeos de adoção de MFA. Além disso, com narrações multilíngues, você pode alcançar um público mais amplo, garantindo uma conscientização abrangente sobre segurança em toda a sua organização.