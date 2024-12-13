Crie Vídeos de Treinamento de Segurança Impactantes

Eleve o treinamento no local de trabalho com vídeos de segurança envolventes, criados sem esforço usando avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de conscientização de 60 segundos direcionado ao público geral que utiliza serviços de metrô, especialmente durante horários de pico, enfatizando a segurança de pertences pessoais e a conscientização situacional. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e tranquilizador, utilizando cenários animados da vida real para ilustrar problemas comuns. Empregue a geração de Narração do HeyGen para narração multilíngue e Legendas para garantir acessibilidade a todos os passageiros.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de lembrete de segurança para passageiros que aguardam nas plataformas do metrô, incluindo crianças e idosos, destacando os perigos da borda da plataforma. A apresentação visual deve ser brilhante e direta, apresentando sinais visuais claros e sons de alerta sutis, para reforçar distâncias seguras. Utilize o amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes e garanta visualização ideal em várias telas com Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de serviço público de 50 segundos para todos os usuários do metrô, incentivando-os a relatar atividades suspeitas ou itens abandonados. Este vídeo deve equilibrar uma mensagem séria com um tom de empoderamento, misturando estilos visuais realistas e animados para transmitir responsabilidade comunitária. Empregue os versáteis Modelos e cenas do HeyGen para estabelecer uma marca reconhecível e integre avatares de IA para entregar a mensagem com interação humana e relacionável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Segurança no Metrô

Produza rapidamente vídeos de segurança no metrô envolventes e informativos com ferramentas alimentadas por IA, garantindo comunicação clara para treinamento no local de trabalho e conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Comece delineando sua mensagem de segurança no metrô. Cole seu roteiro no HeyGen para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo, convertendo seu texto em uma narrativa visual.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos avatares de IA para apresentar seu vídeo de segurança no metrô. Eles entregarão sua mensagem de forma clara e profissional.
3
Step 3
Adicione Recursos Essenciais
Garanta o máximo alcance e acessibilidade para seus vídeos de segurança no metrô. Gere facilmente legendas e integre narrações em vários idiomas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez aperfeiçoado, utilize o Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para obter seu vídeo de segurança no metrô no formato ideal. Distribua seus vídeos de segurança eLearning para sua força de trabalho ou LMS de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Transforme protocolos de segurança no metrô complexos em conteúdo de vídeo claro e digerível, garantindo que todos os funcionários compreendam facilmente informações vitais.

background image

Perguntas Frequentes

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento de segurança?

O HeyGen simplifica significativamente a "produção de vídeos de treinamento" ao utilizar IA avançada, permitindo que você "crie vídeos de segurança" facilmente. Nossa plataforma transforma roteiros em "vídeos de treinamento de segurança" profissionais com "anfitriões avatares de IA" em minutos, agilizando o processo de "como fazer" para vídeos de "segurança no local de trabalho" impactantes.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de segurança eLearning acessíveis?

Para maior acessibilidade, o HeyGen permite que você gere "vídeos de segurança eLearning" com "legendas fechadas" e suporte para "múltiplos idiomas". Isso garante que seus "vídeos de segurança" sejam inclusivos e alcancem um público mais amplo de forma eficaz, integrando-se perfeitamente ao seu "LMS".

Como posso personalizar meus vídeos de segurança para corresponder à minha marca?

O HeyGen oferece extensos "controles de branding", incluindo logotipos personalizados e cores da marca, juntamente com uma biblioteca diversificada de "modelos e cenas". Isso permite que você produza "vídeos de segurança no local de trabalho" únicos e profissionais que se alinham perfeitamente com a identidade e estética da sua empresa.

Quais são os principais benefícios de usar IA para treinamento de segurança no local de trabalho?

Utilizar a IA do HeyGen para "treinamento no local de trabalho" e "vídeos de segurança" aumenta o engajamento e a consistência em todos os seus "vídeos de segurança eLearning". Essa abordagem inovadora não só melhora a eficácia dos seus "vídeos de treinamento de segurança", mas também oferece "custo-benefício" significativo em comparação com métodos tradicionais de produção de vídeo.

