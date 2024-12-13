Sim, a HeyGen fornece avatares de IA realistas que funcionam como um Porta-voz de IA para seus vídeos, melhorando significativamente o impacto dos seus vídeos de treinamento de IA. Nossa plataforma atua como um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, permitindo que você traga roteiros à vida rapidamente com uma narração de som natural.