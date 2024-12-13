criar vídeos de estrutura de mensagens com IA

Capacite os profissionais de marketing B2B a articular propostas de valor atraentes por meio da criação de conteúdo dinâmico usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial dinâmico de 60 segundos para equipes de vendas e marketing, demonstrando como implementar rapidamente uma estrutura de mensagens usando modelos práticos. Enfatize a criação de propostas de valor atraentes que ressoem com os clientes. O vídeo deve apresentar um avatar de IA entusiasmado da HeyGen, com destaques claros de texto na tela e um tom confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um explicativo conciso de 30 segundos para profissionais de marketing digital, mostrando o impacto das mensagens humanas e de textos relacionáveis em meio ao ruído do mercado. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e empático, utilizando a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para encontrar visuais relevantes e envolventes que conectem com o público.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma peça de liderança de pensamento perspicaz de 50 segundos voltada para líderes e estrategistas B2B, discutindo como uma estrutura de mensagens coesa promove um alinhamento mais forte entre marketing e vendas. Apresente isso com um avatar de IA executivo autoritário e polido e infográficos profissionais, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para uma estética sofisticada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Estrutura de Mensagens

Transforme suas complexas estruturas de mensagens B2B em vídeos envolventes e centrados no humano com IA, garantindo que suas equipes de vendas e marketing entreguem propostas de valor consistentes e impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce os pontos principais da sua estrutura de mensagens. Em seguida, insira seu roteiro refinado e escolha um avatar de IA para narrar, usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para traduzir suas mensagens de produto em visuais dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar a voz da sua marca. Personalize sua cena com visuais de fundo e elementos da biblioteca de mídia para transmitir efetivamente seu posicionamento de produto.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Gere narrações profissionais para seu vídeo, garantindo que suas mensagens humanas ressoem com seu público-alvo. Aproveite a geração de narração da HeyGen para criar narrativas atraentes que alinhem com o tom da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Revise seu vídeo final de estrutura de mensagens para precisão e impacto. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas, pronto para suas estratégias de marketing digital.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Valide Mensagens com Histórias de Clientes

.

Desenvolva vídeos persuasivos de IA com histórias de sucesso de clientes para validar poderosamente a proposta de valor do seu produto dentro da estrutura de mensagens.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing B2B a criar vídeos de estrutura de mensagens atraentes?

A HeyGen permite que os profissionais de marketing B2B criem vídeos de mensagens de produto envolventes de forma eficiente, usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode transformar suas propostas de valor em mensagens humanas, garantindo textos relacionáveis para seu público-alvo.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos eficazes de mensagens e posicionamento de produto?

A HeyGen fornece ferramentas robustas de criação de conteúdo, incluindo modelos personalizáveis e geração de narração, para construir rapidamente suas mensagens e posicionamento de produto. Isso agiliza o processo de comunicação da sua estrutura de mensagens para as equipes de vendas e marketing.

A HeyGen pode ajudar a garantir que meus vídeos de estrutura de mensagens B2B ressoem com meu público-alvo?

Sim, a HeyGen permite que você infunda mensagens humanas em seus vídeos com avatares de IA realistas e narrações ajustáveis, tornando suas mensagens B2B mais impactantes e garantindo textos relacionáveis. Isso ajuda a entregar seu posicionamento de produto de forma eficaz.

Como a HeyGen apoia o alinhamento de marketing e vendas na distribuição de conteúdo de estrutura de mensagens?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo consistente para sua estrutura de mensagens, promovendo um melhor alinhamento entre marketing e vendas. Você pode facilmente gerar e compartilhar vídeos envolventes para garantir que todos comuniquem uma mensagem de produto unificada.

