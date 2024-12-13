Sim, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em seus vídeos corporativos. Além disso, nossa plataforma inclui um Gerador de Legendas AI, garantindo que seu conteúdo de vídeo envolvente seja acessível a um público mais amplo e apoie um Engajamento de Stakeholders eficaz.