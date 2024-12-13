Ao equipar sua equipe com treinamento abrangente de conhecimento do cardápio através dos vídeos de treinamento envolventes da HeyGen, os funcionários podem descrever as ofertas com confiança, gerenciar alérgenos e até mesmo aprimorar a venda adicional. Isso leva diretamente a uma experiência melhor para o cliente e impacta positivamente seu negócio como um todo.