Para criar um vídeo de destaque de mentoria, basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA e utilizar a plataforma intuitiva da HeyGen. Você pode então adicionar geração de voz e legendas, e facilmente exportar seu conteúdo profissional em vários formatos de proporção para plataformas como TikTok ou vitrines de mentoria de carreira.