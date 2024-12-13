Crie Facilmente Vídeos para Programas de Mentoria com IA

Empodere seu programa de mentoria. Crie vídeos envolventes para estudantes do ensino médio e profissionais usando avatares de IA realistas para contar sua história.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos com o objetivo de recrutar novos profissionais para atuarem como mentores, destacando a experiência gratificante de guiar jovens em direção a carreiras em engenharia ou arquitetura. O tom deve ser profissional, mas acolhedor, usando avatares de IA do HeyGen para entregar uma mensagem autêntica e consistente de um mentor experiente, acompanhada por uma narração envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo polido de 30 segundos destinado a patrocinadores do programa, demonstrando o impacto tangível de seu apoio através de canteiros de obras ativos e projetos práticos realizados pelos mentorados. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e apreciativo, incorporando clipes curtos impactantes ou fotos de alta qualidade integradas de forma harmoniosa via suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, acompanhados por música instrumental inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 45 segundos para estudantes do ensino médio, educadores e pais, focando em uma habilidade específica desenvolvida dentro do programa de mentoria, como gestão de projetos ou oratória, e sua relevância para a indústria da construção. O estilo visual e de áudio deve ser claro e educativo, aprimorado pelas legendas do HeyGen para acessibilidade e reforço dos conceitos-chave.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos para Programas de Mentoria

Crie vídeos envolventes e profissionais para seu programa de mentoria com facilidade, perfeitos para engajar estudantes do ensino médio, mentores e patrocinadores do programa.

1
Step 1
Escreva seu Roteiro e Escolha um Avatar de IA
Crie mensagens envolventes para seu programa de mentoria. Selecione um avatar de IA para narrar seu roteiro, dando vida ao seu conteúdo sem esforço.
2
Step 2
Incorpore Visuais e Branding
Enriqueça seus vídeos com visuais envolventes e modelos personalizáveis. Aplique os controles de branding distintos do seu programa para garantir uma aparência consistente e profissional.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Use a geração de narração para criar uma narração clara para seus vídeos de programa de mentoria. Aumente a acessibilidade adicionando legendas automáticas para todos os espectadores.
4
Step 4
Otimize e Exporte para Distribuição
Prepare seus vídeos de programa de mentoria para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto. Exporte seu conteúdo polido de forma eficiente para compartilhar com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Histórias Inspiradoras de Mentores

.

Compartilhe depoimentos poderosos e mensagens motivacionais de mentores e mentorados para encorajar a participação e o apoio.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos atraentes para um programa de mentoria?

O HeyGen permite que você crie vídeos para programas de mentoria com facilidade, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso permite que mentores compartilhem insights sobre tópicos como gestão de projetos ou o ambiente construído, tornando o programa de mentoria mais envolvente para estudantes do ensino médio.

Qual é o papel dos avatares de IA na produção de vídeos eficazes de mentoria com o HeyGen?

Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela para vídeos de mentoria, ideal para explicar tópicos complexos em engenharia, arquitetura ou na indústria da construção. Eles ajudam a transmitir mensagens claras sem a necessidade de um apresentador humano na câmera o tempo todo.

Os patrocinadores do programa podem personalizar vídeos para a Competição CREATE usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de branding, permitindo que patrocinadores do programa incorporem logotipos e cores personalizadas em seus vídeos para a Competição CREATE. Isso garante que todo o conteúdo do programa de mentoria, incluindo aqueles que mostram projetos práticos, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da marca.

O HeyGen suporta conteúdo diversificado para vídeos de mentoria, como tópicos técnicos ou dicas de oratória?

Sim, o HeyGen facilita a criação de uma ampla gama de vídeos de mentoria, desde a discussão sobre gestão de projetos até o oferecimento de conselhos sobre oratória. Com recursos como geração de narração e legendas automáticas, o HeyGen garante que todos os vídeos sejam acessíveis e eficazes para estudantes do ensino médio.

