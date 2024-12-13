Crie Vídeos de Facilitação de Reuniões Instantaneamente

Aumente o engajamento em reuniões e workshops online com avatares de IA dinâmicos e modelos eficientes.

480/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo resumo de 45 segundos para participantes de reuniões online, recapitulando efetivamente os itens de ação e decisões. A apresentação visual deve ser limpa e orientada por gráficos, com sobreposições de texto para destacar pontos importantes, acompanhada por uma narração neutra e informativa. Utilize o recurso de legendas da HeyGen para garantir que todos os principais pontos sejam facilmente escaneáveis e acessíveis, tornando esses vídeos de facilitação altamente eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 60 segundos para workshops online, guiando os participantes pela agenda e estabelecendo regras claras. Direcionado a facilitadores de workshops e educadores que buscam conteúdo envolvente. O vídeo deve ter um estilo visual amigável e encorajador, com cores vivas e imagens de apoio, acompanhado por uma voz animada e profissional. Incorpore os Modelos e cenas da HeyGen para simplificar o processo de criação, facilitando a produção de vídeos com um visual polido.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de dicas impactante de 30 segundos para quem deseja criar vídeos de facilitação de reuniões que aumentem o engajamento. Este vídeo deve ser direcionado a treinadores corporativos e líderes de equipe, oferecendo uma dica rápida e prática. A estética visual deve ser moderna e direta, usando cortes dinâmicos e um tom de áudio confiante e entusiástico. Aproveite a capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen para transformar rapidamente dicas escritas em um vídeo polido com um Porta-voz de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Facilitação de Reuniões

Produza vídeos de facilitação de reuniões profissionais sem esforço usando modelos impulsionados por IA e avatares de IA realistas para engajar os participantes e otimizar suas sessões.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo ou Roteiro
Comece selecionando um modelo de vídeo impulsionado por IA ou colando seu roteiro de facilitação de reuniões no gerador de texto para vídeo. Isso estabelece a base para o seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Narrações
Dê vida à sua mensagem adicionando avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Melhore a clareza e o engajamento com a geração de narrações naturais em vários idiomas.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Personalize seu vídeo com controles de branding, como logotipos e cores personalizados, para corresponder à identidade da sua organização. Garanta acessibilidade gerando automaticamente legendas para todos os seus vídeos de facilitação.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez satisfeito, gere seus vídeos de facilitação de reuniões de alta qualidade. Utilize o redimensionamento de proporção para várias plataformas e compartilhe facilmente para engajar seu público em reuniões e workshops online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar e Alinhar Participantes

.

Produza segmentos de vídeo inspiradores e motivacionais para definir efetivamente o tom, incentivar a participação ativa e promover o alinhamento durante as sessões facilitadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de facilitação de reuniões?

A HeyGen permite que você crie vídeos de facilitação de reuniões envolventes rapidamente usando avatares de IA e um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito. Aproveite os modelos de vídeo impulsionados por IA para simplificar a criação de conteúdo para reuniões e workshops online.

Os avatares de IA da HeyGen podem ser usados para vídeos de treinamento ou reuniões online?

Sim, a HeyGen oferece avatares de IA realistas que atuam como um Porta-voz de IA, ideal para vídeos de treinamento envolventes e reuniões online dinâmicas. Adicione facilmente narrações profissionais e legendas ao seu conteúdo liderado por avatares.

Como os modelos de vídeo impulsionados por IA simplificam a criação de vídeos de facilitação?

A extensa biblioteca de modelos de vídeo impulsionados por IA da HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos de facilitação de alta qualidade. Esses modelos oferecem um ponto de partida, permitindo que você produza conteúdo profissional de forma eficiente com mínimo esforço.

A HeyGen oferece suporte a recursos de branding e acessibilidade para meus vídeos?

Com certeza, a HeyGen permite controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca. Além disso, a HeyGen possui um Gerador de Legendas de IA e ferramentas de redimensionamento para maior acessibilidade e compartilhamento versátil.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo