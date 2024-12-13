Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma face consistente e profissional para o seu treinamento de segurança de medicamentos, demonstrando claramente a administração de medicamentos e protocolos de segurança. Eles podem transmitir informações importantes por meio de narrações de IA, incluindo opções multilíngues, aumentando a acessibilidade e compreensão para públicos diversos.