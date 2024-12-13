Crie Vídeos de Treinamento de Mídia para Máximo Impacto

Transforme seu script de vídeo de treinamento em conteúdo envolvente sem esforço, aumentando a produtividade com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 60 segundos voltado para equipes de L&D, focando na melhoria da retenção de conhecimento através de conteúdo bem estruturado. Apresente uma estética visual polida e profissional com branding consistente e uma narração clara e autoritária. Aproveite a geração robusta de narração do HeyGen e os Templates & cenas profissionais para produzir vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos para profissionais de marketing, apresentando uma dica rápida para aumentar a produtividade no fluxo de criação de vídeos. O estilo visual deve ser acelerado e vibrante, incorporando cortes rápidos e uma voz confiante e energética. Enriqueça sua mensagem com o suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e garanta acessibilidade usando legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de funcionários de 50 segundos para departamentos de RH, fornecendo uma introdução calorosa e informativa às políticas da empresa. Empregue um estilo visual amigável e acolhedor com um avatar de IA apresentando informações-chave, apoiado por uma trilha de áudio clara e tranquilizadora. Garanta que o vídeo seja versátil para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, tornando simples compartilhar o conteúdo do seu script de vídeo de treinamento de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Mídia

Transforme seu processo de treinamento com mídia envolvente e profissional. Crie facilmente vídeos impactantes que aumentam a retenção de conhecimento e a produtividade de sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Script de Vídeo de Treinamento
Desenvolva um script claro e conciso para seu módulo de treinamento. Utilize a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de script" da plataforma para converter seu texto em diálogo falado de forma contínua, garantindo uma mensagem e tom consistentes para seu script de vídeo de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Melhore o apelo visual do seu vídeo selecionando entre vários "modelos de vídeo" e cenas, proporcionando uma aparência profissional e consistente.
3
Step 3
Personalize Conteúdo e Branding
Integre a identidade única da sua marca usando "Controles de branding" para adicionar logotipos, cores e fontes específicas. Incorpore visuais da biblioteca de mídia ou seus próprios uploads para enriquecer a experiência de aprendizado durante a edição de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Revise seu vídeo de treinamento completo e faça os ajustes finais necessários. Utilize "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para gerar seu vídeo no formato ideal para várias plataformas, pronto para compartilhar vídeos de treinamento com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos de Treinamento Complexos

.

Transforme assuntos complexos em vídeos de treinamento de mídia claros, compreensíveis e envolventes para melhorar a compreensão e o aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para minha equipe?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente usando avatares de IA e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo. Você pode transformar seu script de vídeo de treinamento em conteúdo profissional com narrações realistas e branding personalizado, garantindo alta retenção de conhecimento.

O que torna o HeyGen ideal para produzir vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen oferece uma solução simplificada para vídeos de treinamento corporativo, permitindo que você gere rapidamente conteúdo a partir de texto com narrações profissionais e legendas. Isso aumenta a produtividade ao reduzir o tempo de edição de vídeo, tornando simples criar vídeos consistentes e eficazes de integração de funcionários ou tutoriais técnicos.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento de mídia com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de treinamento de mídia, incluindo controles de branding para adicionar seu logotipo e cores. Você pode selecionar entre vários modelos de vídeo, incorporar gravações de tela ou de webcam e aproveitar vídeos animados para projetar experiências de aprendizado únicas e eficazes.

Quais são as melhores práticas para compartilhar vídeos de treinamento do HeyGen?

O HeyGen facilita o compartilhamento de seus vídeos de treinamento permitindo exportações em múltiplas proporções de aspecto para diversas plataformas. Isso garante que seu conteúdo de alta qualidade, seja vídeos de integração de funcionários ou tutoriais técnicos, possa ser distribuído de forma eficaz em canais internos ou externos.

