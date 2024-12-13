Crie Vídeos de Alfabetização Midiática com IA

Educadores podem facilmente criar vídeos de alfabetização midiática envolventes, promovendo o pensamento crítico com avatares dinâmicos de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos voltado para educadores, demonstrando como incorporar a narrativa digital em seu currículo. Este vídeo deve apresentar um tom profissional e encorajador, com visuais limpos e organizados mostrando exemplos de projetos estudantis eficazes. Ao utilizar os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen, os educadores podem rapidamente entender como criar vídeos envolventes que desenvolvem habilidades de alfabetização midiática.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 30 segundos para jovens adultos e o público em geral, explorando a influência pervasiva das mídias sociais na percepção e na tomada de decisões. O estilo visual deve ser instigante e ligeiramente dramático, incorporando cortes rápidos de diversas filmagens de arquivo e estatísticas na tela para enfatizar pontos-chave. Empregue a robusta geração de Narração da HeyGen para entregar uma narração convincente e autoritária que incite os espectadores a analisar o conteúdo criticamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 50 segundos para estudantes mais jovens e seus pais, focando na importância de criar vídeos de forma responsável e promover um engajamento positivo online como parte das habilidades do século XXI. A estética deve ser brilhante, colorida e edificante, potencialmente usando animações de personagens simples ou imagens de apoio vibrantes de arquivo. Garanta máxima acessibilidade e clareza aproveitando o recurso de Legendas da HeyGen, tornando a mensagem educacional universalmente compreendida para criar vídeos envolventes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Alfabetização Midiática

Capacite seu público com habilidades essenciais de alfabetização midiática criando vídeos atraentes e informativos rapidamente com a plataforma impulsionada por IA da HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando um modelo de vídeo impulsionado por IA apropriado da extensa biblioteca da HeyGen, projetado para agilizar seu processo de criação de conteúdo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatar de IA
Cole seu roteiro de alfabetização midiática e selecione um Avatar de IA para servir como seu apresentador na tela, dando vida à sua mensagem com uma entrega expressiva.
3
Step 3
Personalize Cenas e Aprimore o Conteúdo
Aprimore ainda mais seu vídeo personalizando cenas, adicionando mídia relevante da biblioteca e gerando dublagens ou legendas multilíngues para um alcance mais amplo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo de alta qualidade. Baixe e compartilhe seus vídeos envolventes para educar e informar sobre tópicos críticos de alfabetização midiática.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA

.

Aumente o engajamento e a retenção na educação de alfabetização midiática com vídeos impulsionados por IA, tornando tópicos complexos mais compreensíveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode facilitar a criação de vídeos de alfabetização midiática envolventes?

A HeyGen capacita educadores e criadores a criar facilmente vídeos de alfabetização midiática atraentes usando modelos de vídeo impulsionados por IA e cenas personalizáveis. Isso ajuda a desenvolver habilidades cruciais de alfabetização midiática, abordando tópicos como desinformação e análise de informações digitais.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo educacional?

A HeyGen fornece Avatares de IA avançados e um Ator de Voz de IA, permitindo a produção de vídeos educacionais profissionais e envolventes. Os usuários também podem utilizar o Gerador de Legendas de IA para melhorar a acessibilidade e dublagens multilíngues para alcançar um público mais amplo.

É simples produzir vídeos de alta qualidade para narrativa digital com a HeyGen?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para narrativa digital, mesmo para tópicos complexos como pensamento crítico sobre informações digitais. Sua interface intuitiva e rica seleção de modelos tornam a produção de vídeos acessível para todos, promovendo a expressão criativa.

A HeyGen pode ajudar estudantes e educadores a desenvolver habilidades essenciais de alfabetização midiática do século XXI?

Absolutamente. Ao interagir com a plataforma da HeyGen para criar vídeos de alfabetização midiática, estudantes e educadores ganham experiência prática na análise e apresentação de conteúdo digital, o que é vital para desenvolver o pensamento crítico e compreender informações digitais complexas no século XXI.

