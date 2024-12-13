1

Step 1

Escolha um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro

Inicie seu vídeo de treinamento de kit de mídia selecionando de uma biblioteca de "Modelos & cenas" profissionais ou cole seu roteiro para gerar instantaneamente um vídeo. Isso fornece uma base sólida para seus "modelos de vídeo impulsionados por IA".