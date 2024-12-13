A HeyGen oferece uma robusta biblioteca de mídia e modelos, facilitando a inclusão de visuais relevantes para tópicos como organização e prevenção de incêndios. A plataforma também permite atualizações rápidas e redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo que seus vídeos de melhores práticas de segurança estejam sempre atualizados e acessíveis em qualquer dispositivo.