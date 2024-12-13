Crie Vídeos de Marketing: Conteúdo Profissional, Sem Complicações

Impulsione sua estratégia de marketing de vídeo criando histórias envolventes com avatares de IA realistas.

Imagine um vídeo de marketing de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, apresentando um avatar profissional de IA transmitindo mensagens-chave com um estilo visual moderno e animado. Este vídeo utiliza a geração de narração do HeyGen para criar vídeos de marketing que cativam e convertem, tudo isso mantendo um tom de áudio amigável e claro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional de 45 segundos projetado para gerentes de marketing, demonstrando a rapidez e eficiência do HeyGen. Utilize seus ricos modelos e cenas para produzir visuais elegantes e de alta energia, acompanhados por música envolvente, permitindo a criação rápida de vídeos promocionais atraentes a partir de um roteiro simples.
Prompt de Exemplo 2
Para realmente engajar influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, desenvolva um vídeo de 60 segundos para redes sociais que destaque a acessibilidade e o amplo apelo. Mostre a capacidade do HeyGen de adicionar automaticamente legendas e lidar com redimensionamento e exportação de proporções, garantindo que seu conteúdo visualmente rico e moderno, com uma trilha sonora vibrante, alcance todos os públicos.
Prompt de Exemplo 3
Eleve seu marketing de vídeo de e-commerce com um vídeo conciso de 30 segundos especificamente para negócios online. Utilize a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para integrar visuais impressionantes em uma apresentação limpa e focada no produto, complementada por uma narração precisa e autoritária para transmitir sua mensagem de forma poderosa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Marketing

Produza rapidamente vídeos de marketing profissionais e envolventes para qualquer plataforma com a plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA do HeyGen. Destaque sua marca sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu roteiro de vídeo no HeyGen, e nosso sistema o usará para gerar as cenas iniciais e a narração para seu vídeo de marketing.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Adicione Conteúdo
Selecione a partir de uma rica biblioteca de modelos e cenas personalizáveis para construir rapidamente a estrutura visual do seu vídeo de marketing.
3
Step 3
Aplique Branding e Refinamentos
Garanta que seu vídeo reflita sua marca aplicando seu logotipo e cores da marca usando os controles abrangentes de branding do HeyGen.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Finalize seu vídeo e exporte-o em proporções otimizadas, pronto para ser compartilhado em plataformas de redes sociais ou outros canais de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Transforme o feedback dos clientes em depoimentos em vídeo persuasivos e alinhados à marca para construir confiança e atrair novos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de marketing de forma eficiente?

HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA que permite aos usuários criar vídeos de marketing de forma rápida e eficiente. Nossa interface intuitiva, juntamente com uma ampla gama de modelos de vídeo de marketing editáveis e avatares de IA, simplifica todo o processo de produção de vídeos de marketing, do roteiro ao vídeo final.

Posso produzir conteúdo de marca com a plataforma de criação de vídeos com IA do HeyGen?

Com certeza, o HeyGen permite que você mantenha uma forte consistência de marca criando vídeos alinhados à sua identidade. Você pode personalizar os controles de branding com seu logotipo e cores da marca, e até mesmo gerar um avatar de IA personalizado para garantir que seu conteúdo de marca sempre reflita sua identidade única.

Que tipos de vídeos de marketing posso gerar usando o HeyGen?

HeyGen é um criador de vídeos versátil, perfeito para diversas necessidades de marketing de vídeo. Você pode facilmente gerar vídeos empresariais envolventes, vídeos dinâmicos para redes sociais como TikTok e Instagram, e vídeos promocionais atraentes, todos adaptados aos seus objetivos de campanha específicos.

O HeyGen oferece recursos para aprimorar meus esforços de marketing de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos projetados para elevar seu marketing de vídeo. Isso inclui geração de narração de alta qualidade, legendas automáticas para acessibilidade e acesso a uma biblioteca de mídia de estoque premium para enriquecer seu conteúdo, tornando o HeyGen um criador de vídeos de marketing abrangente.

