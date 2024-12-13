Crie vídeos de revisão de cópias de marketing sem esforço

Transforme o feedback dos clientes em anúncios de vídeo de marketing poderosos com narrações impulsionadas por IA.

571/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos para pequenos empresários e profissionais de e-commerce que buscam um robusto Criador de Vídeos de Revisão. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com música de fundo animada e destaques de texto na tela, demonstrando como o feedback dos clientes pode ser integrado de forma perfeita. Destaque os modelos personalizáveis do HeyGen e a capacidade de adicionar avatares de IA para dar vida às avaliações de produtos, tornando o processo de criação intuitivo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para criadores de conteúdo e agências de marketing, ilustrando as melhores práticas para criar vídeos de revisão. A estética visual deve ser limpa e em estilo tutorial, com uma voz calma e autoritária guiando os espectadores em cada etapa. Mostre como aproveitar a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para imagens de B-roll e o redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto para otimizar o vídeo final de revisão para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo atraente de 45 segundos voltado para estrategistas de marca e profissionais de marketing de mídia social, enfatizando o poder das avaliações verificadas em vídeos de marketing. A apresentação visual deve ser rápida e inspiradora, utilizando gráficos impactantes e uma narração energética para transmitir urgência e confiança. Demonstre como os Modelos e cenas do HeyGen podem rapidamente construir anúncios de vídeo de marketing visualmente atraentes, incorporando avatares de IA para entregar depoimentos autênticos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Revisão de Cópias de Marketing

Transforme o feedback dos seus clientes e cópias publicitárias em vídeos de marketing atraentes com nosso intuitivo Criador de Vídeos de Revisão. Aproveite provas autênticas para engajar seu público sem esforço.

1
Step 1
Cole Sua Cópia Publicitária ou Avaliações
Insira sua cópia publicitária de marketing ou avaliações de clientes para gerar instantaneamente um roteiro. Nossa plataforma aproveita o texto-para-vídeo a partir de roteiro, tornando simples converter seu conteúdo escrito em formato de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar seu conteúdo de revisão. Este recurso permite que você personalize seus vídeos de marketing com uma variedade diversificada de apresentadores virtuais, aprimorando a prova autêntica.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere uma narração com som natural para o seu roteiro de vídeo. Nossa geração de narração garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional, cativando seu público com narrações impulsionadas por IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Revisão de Marketing
Aplique seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores, para garantir que seu vídeo de revisão esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Exporte seus vídeos de marketing polidos, otimizados para qualquer plataforma, prontos para compartilhar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes de Revisão Envolventes para Mídias Sociais

.

Gere clipes de vídeo curtos e dinâmicos de revisões de cópias publicitárias perfeitos para compartilhamento e divulgação em mídias sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de revisão de marketing?

O editor de vídeo online intuitivo do HeyGen permite que você crie vídeos de revisão de marketing de forma eficiente. Ao aproveitar as narrações impulsionadas por IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo, você pode rapidamente transformar roteiros em anúncios de vídeo de marketing dinâmicos, simplificando todo o processo de produção.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de revisão de produtos usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizáveis para personalizar seus vídeos de revisão de produtos. Você pode integrar seu logotipo, escolher cores específicas da marca e utilizar nossa biblioteca de mídia para garantir que seus vídeos reflitam consistentemente a identidade da sua marca e melhorem sua cópia publicitária.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar avaliações de produtos verificáveis?

O HeyGen apoia a apresentação de provas autênticas e avaliações verificadas, permitindo uma comunicação clara e envolvente. Com avatares de IA e narrações, juntamente com legendas automáticas, o feedback dos seus clientes ganha credibilidade, transmitindo efetivamente classificações e construindo confiança.

O HeyGen facilita a produção rápida de anúncios de vídeo de marketing a partir do feedback dos clientes?

Sim, o HeyGen é projetado para gerar de forma eficiente inúmeros vídeos de marketing e cópias publicitárias a partir do feedback dos clientes em escala. Suas capacidades permitem a rápida conversão de texto em vídeos de revisão atraentes, tornando a criação de anúncios de vídeo de marketing impactantes significativamente mais rápida.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo