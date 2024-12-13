Crie Vídeos de Panorama de Mercado com Facilidade

Aproveite modelos profissionalmente projetados para visualizar dados de mercado complexos e cativar seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing conciso de 60 segundos voltado para equipes de vendas e estrategistas de marketing, ilustrando o posicionamento competitivo único da sua empresa no mercado atual. Este vídeo deve adotar um estilo visual elegante e orientado por dados, aprimorado pelo tom autoritário de um avatar de IA gerado através do recurso de geração de narração da HeyGen, tornando-o uma ferramenta poderosa para sua estratégia de criação de vídeos de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais, destinado a proprietários de pequenas empresas e startups que exploram um novo nicho de mercado. Este segmento deve apresentar uma visão geral das oportunidades de mercado com um visual estético em estilo infográfico e narração clara, facilmente produzido aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar conteúdo com IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo vibrante de 45 segundos criado para empreendedores e capitalistas de risco, destacando oportunidades de crescimento futuro do mercado. O estilo visual deve ser otimista e mostrar potencial através do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, formando uma parte robusta de uma estratégia abrangente de conteúdo de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Panorama de Mercado

Crie facilmente vídeos de panorama de mercado atraentes que mostrem claramente tendências e insights do setor, usando ferramentas intuitivas e recursos inteligentes de IA.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou cole seu roteiro para começar a criar seu vídeo de panorama de mercado instantaneamente.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Integre imagens de arquivo relevantes, imagens e elementos da sua marca usando a biblioteca de mídia para visualizar tendências e dados de mercado de forma eficaz.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Utilize a geração de narração com IA para narrar seus insights de mercado, garantindo uma apresentação clara e profissional para seu público.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Exporte seu vídeo de panorama de mercado finalizado em várias proporções, otimizadas para compartilhamento perfeito em redes sociais e outras plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Liderança de Mercado com Histórias de Sucesso

Desenvolva vídeos persuasivos de sucesso de clientes para ilustrar seu impacto no mercado, construir confiança e reforçar a autoridade da sua marca no cenário competitivo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing atraentes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing envolventes e aprimorar sua estratégia de conteúdo de vídeo usando IA. Nossa plataforma permite transformar roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações, simplificando todo o seu processo de produção.

Que tipos de vídeos criativos posso produzir com os modelos da HeyGen?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos profissionalmente projetados, permitindo que você crie vários vídeos criativos, como vídeos de depoimentos de clientes, guias passo a passo e vídeos de apresentação de projetos. Você pode personalizar esses modelos com sua marca para vídeos únicos em redes sociais.

Como a HeyGen simplifica a geração de conteúdo de vídeo com IA?

A HeyGen simplifica a geração de conteúdo de vídeo com IA permitindo que você insira roteiros de texto e os converta instantaneamente em vídeos com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas de edição de vídeo tornam a produção complexa acessível e eficiente.

A HeyGen pode ajudar a otimizar meus vídeos para várias plataformas e branding?

Sim, a HeyGen fornece controles de branding robustos para incorporar seu logotipo e cores, juntamente com redimensionamento de proporção para otimizar seu marketing de vídeo para plataformas como YouTube e outras redes sociais. Isso garante que seu conteúdo seja consistente e impactante em todos os canais.

