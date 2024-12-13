Crie vídeos de processos macro sem esforço

Capacite equipes de marketing e RH a produzir vídeos envolventes e de qualidade profissional de forma eficiente com Texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo animado de 45 segundos, direcionado a equipes de RH durante a integração de novos funcionários, ilustrando os benefícios dos vídeos de automação macro para tarefas administrativas simplificadas. O estilo visual deve ser vibrante e acessível, utilizando um avatar de IA amigável e modelos e cenas dinâmicas do HeyGen, acompanhado por música de fundo animada para manter alto engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional dinâmico de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, mostrando vários vídeos de treinamento de IA para otimizar seu fluxo de trabalho usando ferramentas com tecnologia de IA. O vídeo deve adotar uma estética visual moderna e acelerada, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente informações complexas em um formato de fácil compreensão, completo com um porta-voz de IA profissional entregando o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de 2 minutos de qualidade profissional para usuários avançados e departamentos de TI, fornecendo uma explicação detalhada de processos macro sofisticados dentro de software especializado. A apresentação visual deve ser altamente detalhada, apresentando imagens nítidas da interface e filmagens relevantes do banco de mídia/apoio de estoque do HeyGen, acompanhadas por uma narração autoritária, mas acessível, otimizada para várias plataformas de visualização usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Processos Macro

Transforme rapidamente processos macro complexos em tutoriais em vídeo claros e envolventes usando ferramentas com tecnologia de IA. Produza vídeos de qualidade profissional sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo um roteiro detalhado para seu processo macro. Utilize nossa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter facilmente suas palavras em Vídeos de Treinamento de IA dinâmicos.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu Porta-voz de IA. Esses avatares entregam seu roteiro com expressões naturais e narrações semelhantes às humanas.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque relevante, imagens e o logotipo e cores da sua marca usando nossos controles de Branding. Isso garante que seus vídeos de qualidade profissional sejam coesos e alinhados à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos envolventes adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Em seguida, basta exportar seus vídeos de automação macro no formato de proporção desejado e compartilhar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos Complexos

Aproveite a IA para simplificar processos macro intrincados em tutoriais em vídeo fáceis de entender, melhorando a clareza e a compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de IA?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de IA dinâmicos usando avatares de IA realistas e porta-vozes de IA. Isso possibilita vídeos de qualidade profissional que comunicam informações complexas de forma eficaz, sem a necessidade de equipes de filmagem extensas ou atores.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de processos macro?

Com certeza, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de processos macro envolventes a partir de texto simples. Suas ferramentas com tecnologia de IA transformam seus roteiros em tutoriais em vídeo polidos para macros, tornando a documentação e automação acessíveis a todos.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA, como geração automática de narração e legendas precisas, para garantir que seus vídeos sejam claros e acessíveis. Esses recursos são essenciais para gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de seus roteiros de forma eficiente.

O HeyGen é adequado para várias equipes, como RH ou marketing?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta ideal com tecnologia de IA para profissionais de marketing, equipes de RH e treinadores, permitindo que produzam vídeos de qualidade profissional com facilidade. Sua interface intuitiva e modelos diversos ajudam a criar vídeos envolventes para uma ampla gama de necessidades de comunicação e treinamento corporativo.

