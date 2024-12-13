Sim, a HeyGen permite que você explique visualmente seu Painel de Análise de Padrões de Log e diversos insights de fontes de dados de log de ambientes de nuvem. Integre facilmente gravações de tela ou imagens estáticas dos seus dashboards com vídeo explicativo gerado por IA, depois redimensione para diferentes plataformas para transmitir claramente suas descobertas.