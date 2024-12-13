A criação de vídeos impulsionada por IA com o HeyGen simplifica drasticamente a produção de materiais de treinamento de segurança cruciais. Ao automatizar a conversão de roteiro para vídeo e oferecer avatares de IA prontamente disponíveis, o HeyGen ajuda as organizações a gerar rapidamente vídeos claros e consistentes sem a necessidade de equipamentos complexos ou equipes de filmagem.