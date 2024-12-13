Crie Vídeos de Treinamento Localizados: Otimizados para Alcance Global
Localize facilmente vídeos de treinamento para diversos aprendizes globais com legendas automáticas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para designers instrucionais e criadores de conteúdo, ilustrando a criação de conteúdo de eLearning envolvente e localizado por IA desde o início. Empregue um estilo moderno e visualmente rico com diversos avatares de IA e uma trilha sonora nítida. Enfatize a funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen e a facilidade de personalizar avatares de IA para uma entrega autêntica, aproveitando suas narrações de texto para fala para produzir treinamentos localizados e atraentes.
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para especialistas em localização e equipes de documentação técnica, detalhando o processo de localização de conteúdo de treinamento complexo. O vídeo deve ter um estilo visual detalhado e informativo com gravações de tela claras e uma voz explicativa precisa. Destaque o Editor de Legendas do HeyGen para ajustar traduções e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para integrar recursos visuais relevantes, garantindo uma entrega de conteúdo localizado perfeita para vários sistemas de gerenciamento de aprendizagem.
Desenhe um vídeo energético e de alto impacto de 45 segundos para líderes globais de RH e desenvolvimento de talentos, mostrando como implementar as melhores práticas de localização para uma rápida implantação de conteúdo. Utilize visuais brilhantes e envolventes e uma narração confiante e animada. Destaque os Modelos e cenas do HeyGen para configuração rápida e seu redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em várias plataformas, enfatizando vídeos de treinamento localizados eficientes que mantêm a consistência da marca.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Cursos de eLearning Globais.
Localize e entregue eficientemente mais cursos de treinamento para alcançar um público mais amplo e global de aprendizes.
Aumentar o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite a localização impulsionada por IA para criar experiências de treinamento altamente envolventes e memoráveis que aumentam a retenção dos aprendizes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a localização de vídeos de treinamento usando IA?
O HeyGen utiliza sua plataforma avançada impulsionada por IA para simplificar a localização de vídeos de eLearning, transcrevendo automaticamente o áudio, traduzindo o conteúdo para mais de 280 idiomas e gerando narrações naturais de IA. Essa abordagem técnica garante dublagem eficiente e precisa por IA para vídeos de treinamento.
O HeyGen pode gerar legendas sincronizadas e narrações naturais para conteúdo de treinamento localizado?
Sim, o HeyGen oferece traduções robustas de legendas e gera narrações naturais de alta qualidade usando tecnologia de narrações de texto para fala. A plataforma sincroniza automaticamente as legendas com o vídeo, permitindo uma tradução multimídia perfeita para seu conteúdo de treinamento localizado.
Quais são os benefícios de usar o HeyGen para criar conteúdo de educação ao cliente localizado?
Utilizar o HeyGen para conteúdo de educação ao cliente garante que sua mensagem ressoe com um público global de aprendizes, proporcionando uma localização de vídeo de treinamento precisa e culturalmente relevante. O HeyGen ajuda você a implementar as melhores práticas de localização sem esforço, melhorando a experiência e o engajamento do cliente em todo o mundo.
A plataforma impulsionada por IA do HeyGen facilita a gestão eficiente da localização para grandes volumes de materiais de treinamento?
Sim, a plataforma impulsionada por IA do HeyGen atua como um editor de vídeo abrangente que se adapta às suas necessidades, permitindo que você localize eficientemente o conteúdo de treinamento em vários módulos. Seu fluxo de trabalho simplificado e compatibilidade de saída facilitam a integração fácil com seu sistema de gerenciamento de aprendizagem existente.