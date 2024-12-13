Crie Vídeos de Treinamento Localizados: Otimizados para Alcance Global

Localize facilmente vídeos de treinamento para diversos aprendizes globais com legendas automáticas.

450/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para designers instrucionais e criadores de conteúdo, ilustrando a criação de conteúdo de eLearning envolvente e localizado por IA desde o início. Empregue um estilo moderno e visualmente rico com diversos avatares de IA e uma trilha sonora nítida. Enfatize a funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen e a facilidade de personalizar avatares de IA para uma entrega autêntica, aproveitando suas narrações de texto para fala para produzir treinamentos localizados e atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para especialistas em localização e equipes de documentação técnica, detalhando o processo de localização de conteúdo de treinamento complexo. O vídeo deve ter um estilo visual detalhado e informativo com gravações de tela claras e uma voz explicativa precisa. Destaque o Editor de Legendas do HeyGen para ajustar traduções e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para integrar recursos visuais relevantes, garantindo uma entrega de conteúdo localizado perfeita para vários sistemas de gerenciamento de aprendizagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo energético e de alto impacto de 45 segundos para líderes globais de RH e desenvolvimento de talentos, mostrando como implementar as melhores práticas de localização para uma rápida implantação de conteúdo. Utilize visuais brilhantes e envolventes e uma narração confiante e animada. Destaque os Modelos e cenas do HeyGen para configuração rápida e seu redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em várias plataformas, enfatizando vídeos de treinamento localizados eficientes que mantêm a consistência da marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento Localizados

Produza rapidamente vídeos de treinamento localizados e profissionais para um público global com ferramentas impulsionadas por IA, garantindo relevância cultural e entrega natural.

1
Step 1
Carregue ou Crie Seu Vídeo de Treinamento
Comece importando seu conteúdo de treinamento existente ou criando um novo vídeo do zero usando nosso editor intuitivo e diversos Modelos e cenas.
2
Step 2
Transcreva e Traduza Seu Conteúdo
Transcreva automaticamente o áudio do seu vídeo e, em seguida, traduza o texto para seus idiomas-alvo diretamente no Editor de Legendas para garantir precisão.
3
Step 3
Gere Narrações de IA e Refine as Legendas
Crie narrações de IA com som natural em mais de 280 idiomas usando nosso recurso de Geração de Narração e ajuste as legendas sincronizadas para uma entrega precisa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Localizado
Revise seu vídeo totalmente localizado para garantir precisão e consistência, depois utilize o redimensionamento de proporção e exportações para distribuição perfeita no seu sistema global de gerenciamento de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Conteúdo de Localização Complexo

.

Transforme práticas de localização complexas e materiais de treinamento em conteúdo de vídeo de IA facilmente digerível e claro, melhorando a compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a localização de vídeos de treinamento usando IA?

O HeyGen utiliza sua plataforma avançada impulsionada por IA para simplificar a localização de vídeos de eLearning, transcrevendo automaticamente o áudio, traduzindo o conteúdo para mais de 280 idiomas e gerando narrações naturais de IA. Essa abordagem técnica garante dublagem eficiente e precisa por IA para vídeos de treinamento.

O HeyGen pode gerar legendas sincronizadas e narrações naturais para conteúdo de treinamento localizado?

Sim, o HeyGen oferece traduções robustas de legendas e gera narrações naturais de alta qualidade usando tecnologia de narrações de texto para fala. A plataforma sincroniza automaticamente as legendas com o vídeo, permitindo uma tradução multimídia perfeita para seu conteúdo de treinamento localizado.

Quais são os benefícios de usar o HeyGen para criar conteúdo de educação ao cliente localizado?

Utilizar o HeyGen para conteúdo de educação ao cliente garante que sua mensagem ressoe com um público global de aprendizes, proporcionando uma localização de vídeo de treinamento precisa e culturalmente relevante. O HeyGen ajuda você a implementar as melhores práticas de localização sem esforço, melhorando a experiência e o engajamento do cliente em todo o mundo.

A plataforma impulsionada por IA do HeyGen facilita a gestão eficiente da localização para grandes volumes de materiais de treinamento?

Sim, a plataforma impulsionada por IA do HeyGen atua como um editor de vídeo abrangente que se adapta às suas necessidades, permitindo que você localize eficientemente o conteúdo de treinamento em vários módulos. Seu fluxo de trabalho simplificado e compatibilidade de saída facilitam a integração fácil com seu sistema de gerenciamento de aprendizagem existente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo