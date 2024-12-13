Sim, a plataforma impulsionada por IA do HeyGen atua como um editor de vídeo abrangente que se adapta às suas necessidades, permitindo que você localize eficientemente o conteúdo de treinamento em vários módulos. Seu fluxo de trabalho simplificado e compatibilidade de saída facilitam a integração fácil com seu sistema de gerenciamento de aprendizagem existente.