Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine uma equipe de RH ou um treinador criando um vídeo de treinamento de 45 segundos sobre aplicações práticas de LLM. Este vídeo precisa de um estilo visual elegante e informativo com narração profissional, aproveitando os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para entregar vídeos de treinamento impactantes.
Desenvolva um vídeo persuasivo de 60 segundos com um porta-voz voltado para líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, ilustrando capacidades avançadas de LLM para experiências interativas. Empregue um estilo moderno e visualmente atraente com música de fundo animada, utilizando legendas da HeyGen e suporte a uma extensa biblioteca de mídia/estoque para aumentar o engajamento do espectador.
Como alguém pode criar rapidamente um vídeo explicativo de 30 segundos mostrando vários casos de uso de LLM com uma estética limpa e profissional? Alvo um público amplo interessado em Vídeo de IA, usando os Modelos & cenas da HeyGen e redimensionamento & exportação de proporção para produzir vídeos concisos com uma narração profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Educar sobre Casos de Uso de LLM.
Crie cursos em vídeo abrangentes explicando várias aplicações de LLM e alcance um público global, tornando conceitos complexos fáceis de entender.
Aumentar o Engajamento em Treinamentos de LLM.
Utilize vídeos impulsionados por IA para tornar casos de uso de LLM complexos altamente envolventes, aumentando a retenção e compreensão dos alunos em diferentes equipes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen ajuda a criar vídeos envolventes com IA?
A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes usando avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso permite a criação de conteúdos atraentes como vídeos de porta-voz de forma eficiente e profissional.
A HeyGen pode fornecer modelos para vídeos de casos de uso de LLM?
Com certeza, a HeyGen oferece Modelos de Vídeos de Casos de Uso de LLM dedicados para agilizar a criação de conteúdos explicativos e experiências interativas. Esses modelos ajudam você a desenvolver vídeos sofisticados de forma rápida e fácil.
Que tipo de profissionais se beneficiam da criação de vídeos de IA da HeyGen?
Profissionais de marketing, equipes de RH, treinadores, líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente todos aproveitam as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen para criar vídeos de treinamento de alta qualidade e comunicações impactantes. Nossa plataforma simplifica a produção complexa de vídeos de IA para diversas necessidades empresariais.
A HeyGen suporta recursos avançados de produção de vídeo?
Sim, a HeyGen integra vários recursos avançados, incluindo geração robusta de narração, legendas, controles de branding e uma extensa biblioteca de mídia. Essas ferramentas impulsionadas por IA melhoram significativamente a qualidade e a flexibilidade geral da produção de vídeos de IA.