Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma equipe de RH ou um treinador criando um vídeo de treinamento de 45 segundos sobre aplicações práticas de LLM. Este vídeo precisa de um estilo visual elegante e informativo com narração profissional, aproveitando os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para entregar vídeos de treinamento impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo persuasivo de 60 segundos com um porta-voz voltado para líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, ilustrando capacidades avançadas de LLM para experiências interativas. Empregue um estilo moderno e visualmente atraente com música de fundo animada, utilizando legendas da HeyGen e suporte a uma extensa biblioteca de mídia/estoque para aumentar o engajamento do espectador.
Prompt de Exemplo 3
Como alguém pode criar rapidamente um vídeo explicativo de 30 segundos mostrando vários casos de uso de LLM com uma estética limpa e profissional? Alvo um público amplo interessado em Vídeo de IA, usando os Modelos & cenas da HeyGen e redimensionamento & exportação de proporção para produzir vídeos concisos com uma narração profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Casos de Uso de LLM

Produza vídeos de casos de uso de LLM profissionais e envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Inicie seu projeto selecionando de uma biblioteca de "modelos & cenas" profissionais adaptados para casos de uso de LLM, ajudando você a "criar vídeos de casos de uso de LLM" de forma eficiente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua narrativa escolhendo entre diversos "avatares de IA" para atuar como seu apresentador na tela, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.
3
Step 3
Adicione Seu Roteiro
Insira seu roteiro detalhado para seu caso de uso de LLM. Nossa capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" animará automaticamente seu avatar escolhido, perfeito para "vídeos de porta-voz".
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Uma vez que seu roteiro e avatar estejam definidos, gere seu "Vídeo de IA" final. Você pode então usar "Redimensionamento & exportação de proporção" para preparar seu conteúdo para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhar Demonstrações Rápidas de Casos de Uso de LLM

.

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para redes sociais para demonstrar aplicações específicas de LLM e seus benefícios para um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos envolventes com IA?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes usando avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso permite a criação de conteúdos atraentes como vídeos de porta-voz de forma eficiente e profissional.

A HeyGen pode fornecer modelos para vídeos de casos de uso de LLM?

Com certeza, a HeyGen oferece Modelos de Vídeos de Casos de Uso de LLM dedicados para agilizar a criação de conteúdos explicativos e experiências interativas. Esses modelos ajudam você a desenvolver vídeos sofisticados de forma rápida e fácil.

Que tipo de profissionais se beneficiam da criação de vídeos de IA da HeyGen?

Profissionais de marketing, equipes de RH, treinadores, líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente todos aproveitam as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen para criar vídeos de treinamento de alta qualidade e comunicações impactantes. Nossa plataforma simplifica a produção complexa de vídeos de IA para diversas necessidades empresariais.

A HeyGen suporta recursos avançados de produção de vídeo?

Sim, a HeyGen integra vários recursos avançados, incluindo geração robusta de narração, legendas, controles de branding e uma extensa biblioteca de mídia. Essas ferramentas impulsionadas por IA melhoram significativamente a qualidade e a flexibilidade geral da produção de vídeos de IA.

