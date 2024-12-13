Sim, a HeyGen incorpora recursos essenciais como legendas automáticas e captions para garantir que seus vídeos sejam acessíveis a um público mais amplo. Juntamente com narrações de IA de alta qualidade, essas ferramentas permitem uma comunicação eficaz em vários formatos para todos os seus vídeos instrutivos e conteúdos de treinamento de clientes.