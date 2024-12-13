Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar vídeos envolventes para todas as suas necessidades de treinamento de segurança. Com recursos como Ator de Voz de AI, legendas geradas automaticamente e narrações de AI multilíngues, você pode produzir conteúdo dinâmico e facilmente compreensível que captura a atenção e melhora o aprendizado.