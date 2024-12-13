Crie Vídeos de Segurança na Biblioteca com Facilidade

Simplifique sua biblioteca de vídeos de treinamento e envolva os funcionários com avatares de AI realistas.

355/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 45 segundos de atualização para a equipe existente, focando em protocolos específicos de emergência dentro da biblioteca. O estilo visual deve ser envolvente e baseado em cenários, incorporando música de fundo sutil e uma narração amigável e informativa. Aproveite os templates e cenas da HeyGen para criação rápida e beneficie-se da geração de narração sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para equipes de RH e treinadores sobre como 'criar vídeos de segurança na biblioteca' de forma eficiente e adaptável. O estilo visual deve ser instrucional, apresentando gravações de tela e sobreposições de texto claras, acompanhadas por um tom calmo e educacional. Demonstre a atualização de conteúdo usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen e garanta que todas as informações cruciais sejam transmitidas via legendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de serviço público de 30 segundos para frequentadores da biblioteca, destacando dicas gerais de segurança em um estilo visual acolhedor e ilustrativo, aprimorado por mídia de estoque. O áudio deve apresentar uma narração suave e tranquilizadora. Otimize o vídeo para várias exibições usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, tornando-o uma adição valiosa à sua 'biblioteca de vídeos de treinamento'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança na Biblioteca

Construa rapidamente uma biblioteca abrangente de vídeos de treinamento de segurança profissional com avatares de AI, narrações e templates para simplificar o treinamento de seus funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento de Segurança
Comece convertendo seu roteiro de segurança em um vídeo dinâmico, aproveitando templates e cenas profissionais ou começando do zero para garantir que seu conteúdo seja preciso e envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI e Voz
Escolha entre uma variedade de avatares de AI para apresentar suas diretrizes de segurança, depois adicione narrações com som natural em vários idiomas para transmitir sua mensagem claramente.
3
Step 3
Aumente a Acessibilidade com Legendas
Garanta que suas mensagens de segurança sejam inclusivas e claras para todos os funcionários, adicionando automaticamente legendas precisas, oferecendo opções multilíngues para equipes diversas.
4
Step 4
Organize em Sua Biblioteca de Vídeos de Treinamento
Exporte seus vídeos de segurança finalizados usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, depois integre-os facilmente em sua biblioteca de vídeos de treinamento existente para simplificar o treinamento e o acesso para equipes de RH e funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Utilize AI para desmembrar procedimentos de segurança complexos em vídeos claros e compreensíveis, tornando informações críticas acessíveis a todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como os avatares de AI da HeyGen podem melhorar nossos vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen utiliza avatares de "AI" avançados para ajudar a "criar vídeos de segurança na biblioteca" que são envolventes e consistentes. Essa capacidade técnica permite que "equipes de RH" produzam vídeos de "treinamento de segurança" de alta qualidade de forma eficiente, sem a necessidade de atores ou produção extensa.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos?

A HeyGen fornece recursos robustos como texto-para-vídeo, "narrações" automatizadas e "legendas" para "simplificar a criação" de vídeos de treinamento. Essas ferramentas "aumentam a acessibilidade" e permitem que você construa rapidamente sua "biblioteca de vídeos de treinamento" com mínimo esforço.

A HeyGen pode nos ajudar a desenvolver vídeos de segurança padronizados rapidamente?

Com certeza, a HeyGen oferece uma variedade de opções de "templates de vídeos de segurança" e personalização para sua marca. Isso permite que você "crie vídeos de segurança na biblioteca" rapidamente e mantenha uma aparência e sensação consistentes em todo o seu conteúdo crucial.

A HeyGen oferece opções multilíngues para treinamento global de funcionários?

Sim, a HeyGen suporta opções "multilíngues" abrangentes, permitindo que você gere "vídeos de treinamento de segurança" em vários idiomas. Isso garante que seus "funcionários" em todo o mundo possam acessar e entender informações de segurança vitais, "aumentando a acessibilidade" para uma força de trabalho diversificada.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo