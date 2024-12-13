Crie Vídeos de Retenção Legal: Otimize Conformidade e eDiscovery
Eduque facilmente os responsáveis e garanta conformidade com vídeos automatizados de retenção legal, criados sem esforço a partir de roteiro usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para gerentes de TI e oficiais de conformidade, desenvolva um vídeo instrutivo de 2 minutos focado em estabelecer uma "governança de dados" robusta e implementar uma "política de preservação" eficaz. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo com animações envolventes para simplificar conceitos complexos, acompanhado por uma narração calma e tranquilizadora. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para atualizar facilmente o conteúdo à medida que as políticas evoluem, garantindo precisão e atualidade.
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente projetado para inovadores em tecnologia jurídica e advogados internos que buscam soluções modernas para "criar vídeos de retenção legal" e "garantir conformidade". O estilo visual e de áudio deve ser moderno, acelerado e energético, destacando a criação e implantação rápidas. Enfatize a eficiência do uso dos "Modelos e cenas" da HeyGen para gerar rapidamente vídeos profissionais e com marca, sem esforço de produção extensivo.
Produza um vídeo acessível de 60 segundos voltado para funcionários em geral, RH e outros responsáveis por dados, esclarecendo a importância da "retenção de dados" e suas responsabilidades durante uma possível "litigação". A abordagem visual deve ser amigável e direta, utilizando gráficos claros e cenários simples, acompanhados por uma voz clara e acessível. Garanta o máximo entendimento e inclusão integrando "Legendas/captions" da HeyGen para todo o conteúdo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Treinamento de Conformidade Legal.
Melhore o engajamento e a retenção para treinamento de conformidade de retenção legal e eDiscovery usando IA.
Otimize a Educação dos Responsáveis.
Desenvolva vídeos de retenção legal impactantes e módulos de treinamento para educar eficientemente os responsáveis sobre políticas de preservação.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de retenção legal de forma eficiente?
A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de retenção legal usando modelos de vídeo impulsionados por IA e avatares de IA realistas. Isso ajuda significativamente a otimizar a comunicação e a educar efetivamente os responsáveis sobre os requisitos de retenção de dados.
Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para necessidades de eDiscovery e governança de dados?
A HeyGen apoia iniciativas de eDiscovery e governança de dados, permitindo a rápida conversão de texto para vídeo para comunicações complexas de políticas de preservação. Utilize a tecnologia de Porta-voz de IA e controles de marca robustos para garantir consistência e conformidade em todos os ativos de vídeo.
Como a HeyGen auxilia na garantia de conformidade para retenções legais?
A HeyGen ajuda a garantir conformidade para retenções legais fornecendo mensagens de vídeo consistentes e claras que podem ser facilmente distribuídas e compreendidas. Nossa plataforma permite que você gerencie e atualize instruções essenciais de preservação de litígios de forma eficiente.
É fácil usar a HeyGen para fazer comunicações profissionais de retenção legal?
Sim, a HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa gere rapidamente comunicações profissionais de retenção legal. Aproveite os modelos de vídeo impulsionados por IA e a conversão de texto para vídeo para simplificar o processo e economizar tempo valioso em seus esforços de governança de dados.