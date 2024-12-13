Crie Vídeos de Retenção Legal: Otimize Conformidade e eDiscovery

Eduque facilmente os responsáveis e garanta conformidade com vídeos automatizados de retenção legal, criados sem esforço a partir de roteiro usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Para gerentes de TI e oficiais de conformidade, desenvolva um vídeo instrutivo de 2 minutos focado em estabelecer uma "governança de dados" robusta e implementar uma "política de preservação" eficaz. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo com animações envolventes para simplificar conceitos complexos, acompanhado por uma narração calma e tranquilizadora. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para atualizar facilmente o conteúdo à medida que as políticas evoluem, garantindo precisão e atualidade.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente projetado para inovadores em tecnologia jurídica e advogados internos que buscam soluções modernas para "criar vídeos de retenção legal" e "garantir conformidade". O estilo visual e de áudio deve ser moderno, acelerado e energético, destacando a criação e implantação rápidas. Enfatize a eficiência do uso dos "Modelos e cenas" da HeyGen para gerar rapidamente vídeos profissionais e com marca, sem esforço de produção extensivo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo acessível de 60 segundos voltado para funcionários em geral, RH e outros responsáveis por dados, esclarecendo a importância da "retenção de dados" e suas responsabilidades durante uma possível "litigação". A abordagem visual deve ser amigável e direta, utilizando gráficos claros e cenários simples, acompanhados por uma voz clara e acessível. Garanta o máximo entendimento e inclusão integrando "Legendas/captions" da HeyGen para todo o conteúdo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Retenção Legal

Gere de forma eficiente vídeos de retenção legal precisos e envolventes com a IA da HeyGen, garantindo comunicação clara e conformidade para suas necessidades de eDiscovery.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece com um Roteiro
Escolha entre nossos "Modelos e cenas" profissionais ou cole seu roteiro de retenção legal para utilizar modelos de vídeo impulsionados por IA e rapidamente estabelecer a base para sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione um "avatar de IA" para representar sua mensagem. Este Porta-voz de IA educa efetivamente os responsáveis sobre a política de preservação, tornando a informação complexa acessível.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore a Comunicação
Utilize "Controles de marca (logo, cores)" para integrar a identidade da sua organização. Isso ajuda a otimizar a comunicação, tornando seus vídeos de retenção legal profissionais e reconhecíveis.
4
Step 4
Exporte e Distribua para Conformidade
Exporte seu vídeo concluído usando várias opções de "Redimensionamento de proporção e exportações". Distribua amplamente para garantir conformidade, gerenciando efetivamente suas retenções legais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Diretrizes Legais Complexas

Utilize IA para simplificar instruções complexas de retenção legal, garantindo comunicação clara e consistente para governança de dados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de retenção legal de forma eficiente?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de retenção legal usando modelos de vídeo impulsionados por IA e avatares de IA realistas. Isso ajuda significativamente a otimizar a comunicação e a educar efetivamente os responsáveis sobre os requisitos de retenção de dados.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para necessidades de eDiscovery e governança de dados?

A HeyGen apoia iniciativas de eDiscovery e governança de dados, permitindo a rápida conversão de texto para vídeo para comunicações complexas de políticas de preservação. Utilize a tecnologia de Porta-voz de IA e controles de marca robustos para garantir consistência e conformidade em todos os ativos de vídeo.

Como a HeyGen auxilia na garantia de conformidade para retenções legais?

A HeyGen ajuda a garantir conformidade para retenções legais fornecendo mensagens de vídeo consistentes e claras que podem ser facilmente distribuídas e compreendidas. Nossa plataforma permite que você gerencie e atualize instruções essenciais de preservação de litígios de forma eficiente.

É fácil usar a HeyGen para fazer comunicações profissionais de retenção legal?

Sim, a HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa gere rapidamente comunicações profissionais de retenção legal. Aproveite os modelos de vídeo impulsionados por IA e a conversão de texto para vídeo para simplificar o processo e economizar tempo valioso em seus esforços de governança de dados.

