Crie Vídeos de Visão Geral de Caminhos de Aprendizagem Rapidamente com HeyGen

Entregue caminhos de aprendizagem estruturados personalizados de forma eficiente usando avatares de IA para engajar cada aluno

546/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de visão geral envolvente de 45 segundos voltado para administradores de treinamento, destacando como criar vídeos de visão geral de caminhos de aprendizagem que aumentem a visibilidade para os alunos. O vídeo deve adotar um estilo dinâmico e visualmente atraente com cores vibrantes e música de fundo animada, complementado por uma narração energética. Utilize os diversos Modelos e cenas do HeyGen para apresentar uma prévia convidativa de um caminho de aprendizagem, tornando simples compartilhar caminhos de aprendizagem de forma eficaz em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de demonstração técnica detalhada de 90 segundos para gerentes de plataforma, ilustrando a importância de caminhos de aprendizagem em vídeo interativos que permitem análises robustas e a capacidade de rastrear o progresso dos alunos. O estilo visual deve ser sofisticado e preciso, apresentando sobreposições de texto na tela para pontos de dados chave, acompanhado por uma voz clara e articulada de avatar de IA. Destaque como as Legendas do HeyGen garantem acessibilidade para explicações técnicas complexas, especialmente ao integrar vídeos em um LMS para rastreamento abrangente de análises.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial inspirador de 1 minuto para criadores de conteúdo, explicando como estruturar efetivamente o conteúdo em módulos, curando recursos diversos e, em seguida, salvando e publicando o caminho de aprendizagem completo. O vídeo deve ter uma estética limpa e moderna com visuais inspiradores e uma narração motivacional e amigável. Enfatize como a extensa Biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen simplifica a adição de conteúdo rico a cada módulo, e como o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações garantem que o vídeo final do caminho de aprendizagem esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas de visualização ao ser publicado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Caminhos de Aprendizagem

Produza facilmente vídeos de visão geral envolventes para seus caminhos de aprendizagem estruturados, aumentando a visibilidade e guiando os alunos com introduções claras e concisas.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando um modelo profissional ou iniciando um novo projeto no HeyGen. Aqui é onde você estabelecerá a base para o vídeo introdutório do seu caminho de aprendizagem usando nossos diversos Modelos e cenas.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Visão Geral
Cole seu roteiro delineando os objetivos e o conteúdo do caminho de aprendizagem. Nossa IA gerará automaticamente conteúdo de vídeo envolvente a partir do seu texto, aproveitando nossa poderosa capacidade de Texto para vídeo para simplificar a criação de conteúdo.
3
Step 3
Personalize Visuais e Marca
Refine seu vídeo com controles de Marca personalizados (logo, cores) para alinhar com a identidade do seu caminho de aprendizagem. Melhore o apelo visual e garanta que seus 'detalhes de edição' reflitam seu estilo único.
4
Step 4
Exporte e Integre Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de visão geral esteja completo, utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para finalizá-lo no formato e dimensões desejados. Isso permite que você 'salve e publique' facilmente seu vídeo e o integre em seu caminho de aprendizagem para uma orientação eficaz dos alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos de Aprendizagem Complexos

.

Transforme assuntos complexos em vídeos de visão geral claros e digeríveis, tornando tópicos complexos de caminhos de aprendizagem facilmente compreensíveis e envolventes para todos os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de caminhos de aprendizagem estruturados?

O HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo de vídeo envolvente para caminhos de aprendizagem estruturados transformando texto em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e geração de narração. Essas ferramentas ajudam a organizar e apresentar informações de forma eficaz, facilitando a adição de conteúdo em seções distintas para uma jornada de aprendizagem clara.

Os vídeos do HeyGen podem ser integrados em plataformas LMS existentes para caminhos de aprendizagem?

Sim, os vídeos do HeyGen são projetados para integração perfeita em várias plataformas LMS após serem salvos e publicados. Essa capacidade suporta o compartilhamento de caminhos de aprendizagem e pode ajudar no rastreamento do progresso dos alunos ao incorporar conteúdo de vídeo profissionalmente produzido onde for necessário.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de caminhos de aprendizagem?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos para personalizar o conteúdo do seu caminho de aprendizagem, incluindo controles de marca abrangentes para alinhar com a identidade da sua organização. Você pode utilizar modelos e cenas, adicionar legendas para acessibilidade e editar detalhes para criar caminhos de aprendizagem personalizados que atendam a objetivos educacionais específicos.

Como as capacidades de vídeo do HeyGen podem apoiar os esforços para rastrear o progresso dos alunos?

Embora o HeyGen se especialize na criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade, seus resultados são compatíveis com plataformas habilitadas para análises projetadas para rastrear o progresso dos alunos. Ao gerar vídeos de treinamento profissionais com o HeyGen, você cria material envolvente que pode ser analisado dentro do seu sistema de gerenciamento de aprendizagem escolhido.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo