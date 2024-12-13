O HeyGen apoia a explicação dinâmica de conceitos críticos de Lean Manufacturing, como Mapeamento de Fluxo de Valor, por meio de conteúdo de vídeo envolvente. Você pode combinar texto para vídeo com ativos visuais da biblioteca de mídia do HeyGen para ilustrar vividamente processos e melhorias em seus vídeos lean impulsionados por IA.