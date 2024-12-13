Crie Vídeos de Pontuação de Leads com Avatares de IA

Pontue leads mais rapidamente com vídeos explicativos envolventes, criados sem esforço usando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico e amigável de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como o HeyGen pode criar vídeos envolventes para otimizar a jornada do cliente. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para produzir conteúdo que ressoe de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo moderno e limpo de 30 segundos para representantes de desenvolvimento de vendas e especialistas em marketing, oferecendo dicas rápidas sobre como usar conteúdo de vídeo personalizado para pontuar seus leads de forma mais eficaz. O vídeo deve focar em conselhos concisos, aprimorados pela geração de narração clara para transmitir a mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo nítido e profissional de 50 segundos para diretores de marketing e gerentes de desenvolvimento de negócios, ilustrando como o HeyGen apoia vários aspectos da geração de leads. Empregue visuais que incluam visualização de dados e garanta acessibilidade através da geração automática de legendas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Pontuação de Leads

Aproveite as ferramentas alimentadas por IA como o HeyGen para produzir vídeos envolventes e personalizados que simplificam sua geração de leads, acompanham o engajamento do espectador e melhoram seu funil de vendas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce o roteiro para seu vídeo de pontuação de leads, considerando diferentes estágios da jornada do cliente para informar seu conteúdo de vídeo personalizado. Utilize os modelos e cenas do HeyGen ou construa uma cena personalizada para alinhar com sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Narração
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua marca ou mensagem. Insira seu roteiro finalizado, e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen gerará automaticamente uma narração com som natural para o avatar de IA escolhido.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Incorpore a identidade única da sua marca usando os controles de branding do HeyGen para adicionar logotipos e ajustar cores. Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia para torná-lo mais envolvente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Integre para Rastreamento
Exporte seu vídeo de pontuação de leads concluído usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen. Integre esses vídeos em suas plataformas de automação de marketing para rastrear o engajamento, permitindo que você pontue efetivamente seus leads com base nas interações dos espectadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere Vendas com Vídeos de Sucesso do Cliente

Desenvolva vídeos envolventes de histórias de sucesso do cliente para construir confiança, abordar pontos de dor dos prospects e mover leads de forma eficaz através de seu ciclo de compra, melhorando a pontuação de leads.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de pontuação de leads envolventes?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de pontuação de leads envolventes transformando texto em performances cativantes de Avatares de IA. Isso permite que sua equipe de vendas entregue conteúdo de vídeo personalizado que captura a atenção e guia efetivamente os leads através de seu ciclo de compra.

O HeyGen pode personalizar conteúdo de vídeo para diferentes estágios da jornada do cliente?

Com certeza. As ferramentas alimentadas por IA do HeyGen permitem a geração de vídeos explicativos personalizados para vários estágios da jornada do cliente, desde a geração inicial de leads até a conversão. Isso apoia seus esforços de automação de marketing, tornando cada vídeo mais relevante para o destinatário.

Qual é o papel dos Avatares de IA na pontuação de leads com o HeyGen?

Os Avatares de IA realistas do HeyGen transmitem suas mensagens de forma convincente, criando uma conexão humana em seus vídeos de pontuação de leads. Isso aumenta o engajamento, fornecendo métricas valiosas de engajamento de vídeo para ajudá-lo a entender melhor e pontuar seus leads para uma geração de leads eficaz.

Como as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen auxiliam as equipes de vendas?

As ferramentas alimentadas por IA do HeyGen simplificam a criação de vídeos para equipes de vendas, permitindo que produzam rapidamente conteúdo de vídeo personalizado e profissional. Essa eficiência ajuda os profissionais de vendas a se concentrarem em fechar negócios, apoiados por vídeos envolventes que podem até ser integrados ao CRM para melhor acompanhamento.

