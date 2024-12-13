Crie Vídeos de Qualificação de Leads que Convertem

Simplifique a coleta e qualificação de leads para melhores resultados de geração de leads criando facilmente vídeos envolventes com os modelos e cenas do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional moderno e limpo de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing B2B. Este vídeo ilustrará como pré-qualificar leads incorporando perguntas-chave diretamente na narrativa do vídeo, coletando e qualificando leads de forma eficaz antes mesmo de eles interagirem com um formulário de captura de leads separado. Utilize Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Modelos & cenas profissionais para um visual harmonioso.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de 60 segundos, perfeito para criadores de conteúdo e estrategistas de marketing, explorando o poder de uma série de vídeos para geração contínua de leads. O estilo visual deve ser rico e semelhante a uma entrevista de especialista, apresentando diversos avatares de IA e utilizando amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque, acompanhado por música energética e Legendas fáceis de digerir.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo direto e orientado para ação de 30 segundos para representantes de desenvolvimento de negócios e equipes de sucesso do cliente. Este prompt foca na simplicidade de usar HeyGen para criar vídeos de qualificação de leads que coletam informações-chave de forma eficiente dos prospects. O vídeo deve apresentar uma narração persuasiva de um avatar de IA amigável e demonstrar redimensionamento rápido de Proporção & exportações para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Qualificação de Leads

Simplifique seu processo de qualificação de leads criando séries de vídeos envolventes com a poderosa IA do HeyGen, coletando informações-chave de prospects de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Qualificação
Planeje e escreva um roteiro claro para sua série de vídeos de qualificação de leads. Este roteiro formará a base para a geração de Texto-para-vídeo do HeyGen, garantindo que todas as perguntas-chave sejam abordadas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e vozes para dar vida ao seu roteiro. Isso permite que você gere vídeos de qualificação profissionais e envolventes rapidamente, aprimorando seus esforços de geração de leads.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Personalize seu vídeo integrando o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de Branding do HeyGen. Isso garante uma experiência de marca consistente para os prospects e reforça sua imagem profissional para qualificação de leads.
4
Step 4
Exporte e Integre
Utilize o redimensionamento de Proporção & exportações para preparar seu vídeo concluído para várias plataformas. Incorpore-o perfeitamente em seus formulários de captura de leads ou CRM para simplificar seu processo de vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Valide Leads com Vídeos de Sucesso do Cliente

Utilize vídeos de IA envolventes apresentando histórias de sucesso de clientes para construir confiança e qualificar ainda mais potenciais leads demonstrando valor real.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de qualificação de leads?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de qualificação de leads envolventes transformando roteiros em vídeos profissionais impulsionados por IA. Você pode aproveitar modelos personalizáveis, avatares de IA realistas e gerar narrações para comunicar efetivamente sua proposta de valor e qualificar leads em escala. Isso simplifica significativamente seus esforços de geração de leads.

Quais são os benefícios de usar IA para geração e qualificação de leads?

Utilizar IA com o HeyGen automatiza a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade para geração e qualificação de leads, economizando tempo e recursos valiosos. Garante consistência de marca e mensagem em sua série de vídeos, ajudando você a coletar informações-chave de potenciais leads de forma eficiente. Isso permite uma abordagem mais dinâmica e personalizada para engajar seu público.

Posso integrar formulários de captura de leads com minha série de vídeos do HeyGen?

Embora o HeyGen se concentre na criação poderosa de vídeos, você pode incorporar perfeitamente seu formulário de captura de leads, como um Typeform, junto com sua série de vídeos gerados pelo HeyGen em suas páginas de destino. Isso permite que você construa uma experiência de formulário de captura de leads que coleta informações-chave enquanto aproveita o conteúdo de vídeo envolvente para qualificar leads de forma eficaz.

Como os recursos do HeyGen melhoram o processo de vendas de qualificação de leads?

O HeyGen melhora o processo de vendas ao permitir a produção rápida de conteúdo de vídeo personalizado para cada estágio da qualificação de leads. Com recursos como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, as empresas podem entregar de forma eficiente séries de vídeos direcionados ao seu público, coletando informações-chave para agilizar os acompanhamentos. Isso leva a uma estratégia de qualificação de leads mais eficaz e envolvente.

