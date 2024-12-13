O HeyGen melhora o processo de vendas ao permitir a produção rápida de conteúdo de vídeo personalizado para cada estágio da qualificação de leads. Com recursos como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, as empresas podem entregar de forma eficiente séries de vídeos direcionados ao seu público, coletando informações-chave para agilizar os acompanhamentos. Isso leva a uma estratégia de qualificação de leads mais eficaz e envolvente.