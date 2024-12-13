Crie Vídeos de Prontidão para Lançamento Facilmente com IA

Gere vídeos de lançamento de produto de alto impacto usando avatares de IA para gerar expectativa e garantir a adoção bem-sucedida do produto.

415/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a gerentes de projeto internos e partes interessadas, oferecendo uma visão dinâmica das novas funcionalidades para um lançamento iminente. Empregue uma abordagem visual em estilo infográfico com um tom animado e narração clara, utilizando os Templates e cenas da HeyGen para garantir uma apresentação consistente e polida da clareza da mensagem central.
Prompt de Exemplo 2
Produza um teaser emocionante de 30 segundos para compartilhamento em redes sociais, voltado para potenciais clientes para gerar expectativa para um produto que será lançado. Este clipe visualmente atraente e dinâmico deve apresentar gráficos modernos e música de fundo cativante, aproveitando ao máximo o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar visuais de alto impacto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo detalhado de demonstração de recursos de 90 segundos para os primeiros adotantes e entusiastas de tecnologia, provando o valor e a diferenciação de nossa nova oferta. O estilo visual deve ser polido, exibindo elementos de interface de usuário elegantes através de visuais passo a passo, complementados por um ator de voz de IA calmo e informativo gerado pela capacidade de geração de narração da HeyGen, garantindo uma orientação de adoção de produto cristalina.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Prontidão para Lançamento

Produza rapidamente vídeos de prontidão para lançamento envolventes com ferramentas alimentadas por IA, garantindo que suas equipes estejam informadas e animadas para lançamentos de produtos bem-sucedidos.

1
Step 1
Escolha um Template ou Comece do Zero
Selecione um Template de Vídeos de Prontidão para Lançamento profissional ou comece com uma tela em branco para alinhar perfeitamente com a mensagem do seu produto, aproveitando os diversos templates e cenas da HeyGen.
2
Step 2
Elabore Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Insira seu roteiro, depois escolha entre uma ampla gama de avatares de IA da HeyGen para entregar seu conteúdo com realismo e impacto.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Detalhes Essenciais
Incorpore mídia relevante, adicione legendas claras para acessibilidade usando o recurso integrado de legendas da HeyGen e inclua elementos vitais de chamada para ação.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de prontidão para lançamento em vários formatos usando as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, pronto para sua estratégia de marketing de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Prontidão Interna

.

Melhore o conhecimento e a retenção da equipe criando vídeos de treinamento envolventes alimentados por IA para vendas, suporte e prontidão interna para lançamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de prontidão para lançamento envolventes?

As ferramentas alimentadas por IA da HeyGen simplificam o processo de criação de vídeos de prontidão para lançamento, utilizando avatares de IA e um poderoso gerador de texto para vídeo. Isso permite que sua equipe produza rapidamente vídeos de alta qualidade e envolventes, que são cruciais para qualquer lançamento de produto bem-sucedido.

A HeyGen oferece templates especificamente para vídeos de lançamento de produto?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de Templates de Vídeos de Prontidão para Lançamento, projetados para ajudá-lo a produzir rapidamente Vídeos de Lançamento de Produto profissionais. Esses templates agilizam o processo criativo, permitindo que os profissionais de marketing e líderes de vendas se concentrem em sua estratégia de marketing de vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para otimizar a estratégia de marketing de vídeo?

A HeyGen aprimora sua estratégia de marketing de vídeo com recursos-chave como narrações multilíngues, legendas automáticas e elementos de chamada para ação personalizáveis. Essas ferramentas garantem que seus vídeos envolventes alcancem o máximo de engajamento do público e sejam otimizados para compartilhamento em redes sociais.

A HeyGen é adequada para todas as equipes envolvidas no planejamento de lançamento de produto?

Absolutamente. A interface amigável da HeyGen e suas ferramentas impulsionadas por IA capacitam profissionais de marketing, líderes de vendas e gerentes de projeto a criar facilmente Vídeos de Prontidão para Lançamento e vídeos explicativos de alta qualidade. Isso garante uma comunicação clara e apoia sua estratégia de entrada no mercado em todos os departamentos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo