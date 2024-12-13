Sim, as versáteis ferramentas de criação de vídeo da HeyGen são perfeitamente adequadas para gerar diversas Instruções de Rotulagem de Produtos. Nossa plataforma oferece uma variedade de avatares de IA e modelos personalizáveis, permitindo que você produza guias visuais claros e consistentes para qualquer produto. Isso garante conformidade em todas as suas necessidades de rotulagem.