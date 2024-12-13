Crie rapidamente vídeos de treinamento de segurança no laboratório

Produza vídeos de segurança no laboratório envolventes e em conformidade sem esforço usando os avatares de IA do HeyGen.

379/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo crítico de 90 segundos para técnicos de laboratório experientes que esclareça o manuseio adequado de materiais perigosos, garantindo que os padrões de conformidade sejam rigorosamente atendidos. O vídeo empregará um estilo visual detalhado e explicativo, aprimorado com legendas para reforçar informações-chave para procedimentos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo urgente, mas informativo, de 2 minutos para todos os funcionários do laboratório, especificamente projetado para revisões anuais de segurança, demonstrando procedimentos de emergência críticos relacionados a possíveis violações da OSHA. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para apresentar dicas visuais claras e mantenha um tom de áudio sério, enfatizando respostas rápidas e corretas.
Prompt de Exemplo 3
Como podemos criar vídeos envolventes que abordem erros comuns de segurança no laboratório em um formato relacionável de 45 segundos para todos os funcionários do laboratório? Este vídeo explicativo deve adotar um estilo visual levemente animado com um tom de conversa, usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir de forma eficiente ações corretivas e melhores práticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Segurança no Laboratório

Transforme facilmente seus protocolos de segurança em vídeos de treinamento de segurança no laboratório claros, envolventes e em conformidade com avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Segurança
Comece colando seus protocolos de segurança no laboratório ou roteiro diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente seu texto em áudio de narração profissional para seu conteúdo de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para atuar como seu instrutor envolvente. Esses apresentadores digitais realistas articularão suas diretrizes de segurança com clareza, melhorando a compreensão dos aprendizes.
3
Step 3
Adicione Legendas Essenciais
Garanta que seus vídeos de segurança no laboratório sejam acessíveis e reforcem informações-chave habilitando legendas automáticas. Isso melhora a retenção e atende aos padrões de conformidade para todos os treinandos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte facilmente seus vídeos de alta qualidade e envolventes em vários formatos. Seu novo material de treinamento está pronto para implantação imediata, garantindo que sua equipe esteja bem preparada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Desmistifique diretrizes complexas de segurança no laboratório e o manuseio de materiais perigosos usando vídeos explicativos claros gerados por IA para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança no laboratório de forma eficiente?

O HeyGen revoluciona a forma como você cria vídeos de treinamento de segurança no laboratório, permitindo que você gere conteúdo profissional diretamente de um roteiro usando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo. Isso simplifica o processo de produção, permitindo que você produza vídeos de segurança essenciais de forma rápida e profissional.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de segurança no laboratório?

O HeyGen fornece avatares de IA de ponta e um Porta-voz de IA para entregar seu conteúdo relacionado à conformidade com clareza e engajamento. Esses recursos, combinados com modelos personalizáveis e opções para legendas, garantem que seus vídeos atendam a altos padrões técnicos para comunicação eficaz.

O HeyGen pode garantir que nossos vídeos de treinamento de segurança no laboratório sejam envolventes e em conformidade?

Absolutamente. O HeyGen oferece uma interface amigável e modelos personalizáveis que ajudam você a produzir vídeos envolventes adaptados a materiais perigosos específicos ou diretrizes da OSHA. Nossa plataforma garante que seu conteúdo seja não apenas informativo, mas também cativante para seu público, atendendo a padrões cruciais de conformidade.

Os recursos do HeyGen suportam branding abrangente e edição de vídeo para conteúdo de segurança?

Sim, o HeyGen permite controles abrangentes de branding, incluindo seu logotipo e cores, para manter a consistência em todos os seus vídeos de segurança. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para produzir vídeos de segurança polidos e profissionais que se alinham com a identidade da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo