Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos destacando dashboards essenciais de KPI para chefes de departamento e líderes de equipe, projetado com visualizações de dados dinâmicas e gráficos animados. Utilize a rica biblioteca de Modelos e cenas do HeyGen para agilizar a criação, acompanhada por uma geração de Narração clara e informativa, transformando dados complexos em atualizações facilmente compreensíveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um relatório visual atraente de 30 segundos para todos os funcionários e partes interessadas, resumindo o desempenho trimestral com relatórios envolventes que captam a atenção rapidamente. Este vídeo acelerado se beneficiará do uso de suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais impactantes e incorporará Legendas para garantir acessibilidade e clareza, mesmo em ambientes sem som.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educacional de 90 segundos para ensinar novos contratados a interpretar KPIs específicos, exemplificando como criar vídeos de relatórios de KPI que sejam informativos e acessíveis. Aproveite o poder dos avatares de AI para fornecer orientação passo a passo a partir de um roteiro pré-escrito e garanta que o vídeo esteja perfeitamente formatado para várias plataformas com redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para alcance máximo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Relatórios de KPI

Transforme dados complexos de KPI em relatórios de vídeo dinâmicos e envolventes em apenas quatro passos simples. Entregue insights claros com tecnologia de ponta de AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando seus indicadores chave de desempenho e narrativa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar narrações com som natural diretamente do seu conteúdo escrito.
2
Step 2
Adicione Visualizações
Enriqueça seu relatório integrando dados. Escolha a partir de uma biblioteca de Modelos e cenas para representar visualmente seus KPIs com gráficos animados, tornando informações complexas facilmente compreensíveis.
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador de AI
Personalize seu vídeo escolhendo um avatar de AI para apresentar seu relatório. Este apresentador virtual adiciona um toque humano, engajando seu público e comunicando claramente seus insights.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Garanta consistência em suas comunicações. Aplique seus controles de Branding personalizados, incluindo logotipos e cores, e então exporte seu relatório de vídeo de KPI profissional no formato e proporção de aspecto desejados.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento com Dados de Desempenho

Melhore a compreensão e retenção de dados complexos de KPI através de apresentações visuais altamente envolventes e impulsionadas por AI.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de relatórios de KPI envolventes?

O HeyGen capacita você a transformar dados complexos de KPI em relatórios de vídeo dinâmicos e envolventes. Aproveite os avatares de AI e as capacidades de texto-para-vídeo para criar narrativas visuais atraentes que cativam seu público.

O HeyGen pode integrar visualizações de dados como gráficos animados em relatórios de vídeo?

Sim, o HeyGen permite que você incorpore várias visualizações de dados, incluindo gráficos animados, diretamente em seus relatórios de vídeo. Isso ajuda a criar relatórios visuais que são informativos e cativantes para o acompanhamento de desempenho.

Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar o processo de criação de vídeos de KPI?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de KPI com recursos intuitivos como modelos prontos para uso e avatares de AI. Você pode facilmente gerar um roteiro e deixar o HeyGen transformá-lo em um vídeo polido, tornando a criação de conteúdo eficiente.

Como posso garantir a consistência da marca nos meus vídeos de KPI do HeyGen?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize seus relatórios visuais com o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que cada vídeo de relatório de KPI mantenha uma identidade de marca profissional e consistente.

