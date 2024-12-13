A HeyGen melhora o engajamento do público ao permitir a criação de conteúdo de acompanhamento de desempenho dinâmico e visualmente atraente e vídeos de treinamento. Com recursos como avatares de IA e texto-para-vídeo, você pode transformar dados em vídeos envolventes que comunicam efetivamente indicadores-chave de desempenho e impulsionam o alinhamento estratégico dentro de sua organização.